【移民女生】台灣女為愛嫁港男7年　期待變抑鬱：香港不適合生活

這一輩人渴望出走，誓要逃離這片逐步吞噬我們的石屎森林，尋找那份嚮往已久的自由空氣；Melon也離開了生活二十多年的城市，搬到香港生活；不同的是，她是為愛而來，換來的卻不是自由，而是無窮的思鄉與孤寂。 七年過後，她還是討厭香港的快速節奏、人們的冷淡，甚至認為香港並不是一個適合生活的地方。不過，為了愛、為了家人，她選擇留下。是妥協、是習慣還是苦澀縫隙中的一點快樂，只有一線之差。 攝影：黃寶瑩

台灣女生Melon於七年前為了愛情而選擇放下一切，來香港生活。（黃寶瑩攝）

為愛，放下一切走入陌生的城市

儘管小時候歷過搬屋，但也只是由台北北投區搬到淡水，兩者同樣是一個遠離市區，提倡慢活的地方，環境也容許Melon如野孩子般的在街頭跑跳，畢業後也找到自己有興趣的時裝採購員工作，過着慢與自由的生活，卻為了遠距離戀愛而跳出舒適圈，決定與拍拖三年的男朋友結婚，並嫁到香港生活。

除了基於原本的工作能夠讓她轉職到香港分公司，也是因為她不想再過着只能與愛人間中見面的日子，但同時存在許多的不確定，她回憶當時的心情：「其實我在拍完婚紗照後，我就覺得我不想來了，因為我發現我要離開我的家人、朋友，所有東西都沒了，工作也要換一個新環境，廣東話又不是聽得很懂，我只是為了這個人。」不過，那刻已到了一個無路可退的地步，就只能走下去。

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我只是為了這個人。 Melon

未曾在香港生活過的Melon，一開始總是充滿期待，認為香港十分美好。（黃寶瑩攝）

頭一年的生活如她想像的美好：逛不完的商店、買不完的服裝

未正式來香港生活前，Melon只是到過香港出差，對於香港的印象總是美好的，摩登的高樓大廈和逛不完的繁華街頭，於是也帶着期待。嫁到香港後，唯一感覺不好的就是住所環境未如她印象中會在香港劇集《大時代》、《真情》等看到的大房子，她道：「明明就很少，我常會撞到家具。」除此之外，還是離不開初來乍到的興奮，對任何事都抱新鮮感。工作以外，幾乎每一天都在逛街，逛H&M、Zara那些當時還未打入台灣市場的連鎖時裝店。不過，那只是第一年的快樂，一年過後沒了新鮮感，她開始覺得在這裡生活很不舒服。

從期待到不喜歡香港，大約只是一年的時間。（黃寶瑩攝）

後來，卻怎麼都不一樣？

面對香港人的明快節奏，她更不習慣，如走路太快，坐港鐵時車廂內的人還未出來就進去，甚至試過乘坐升降機時未有即時按鈕，而給別人罵，面對這些，她都能選擇吞下去，但當面對言語不通的問題，卻讓她感到自己是「外人」。

即使Melon懂聽說基本的廣東話，能應付日常生活，但有些時候與別人聊天時，也沒有辦法插話，除了是說話速度快，對於某些用語也常常不明白，於是就只能在身邊擔任陪笑的角色，甚至因為口音問題，也會經常被問及「你是上面哪裡來？」的問題，她回憶道：「我覺得我有時候會有被排外、歧視的感覺，好像怎樣也沒方法融入。」

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身邊好像只剩下丈夫了，我就覺得我為甚麼要在這裡。 Melon

好幾次的想要離開，卻放不下

但最愁苦難過的，大概是第二年開始出現思鄉與孤單的情緒，家人不在身邊、沒有朋友，於是開始懷疑自己過來的目的：「我覺得生活圈變很少，每一個地方都是新的，卻又會覺得很孤獨落寞的感覺，因為身邊好像只剩下丈夫了，我就覺得我為甚麼要在這裡。」

孤寂感讓Melon有過好幾次想要離開的念頭，甚至有次與丈夫吵架過後，覺得自己沒有能夠容身的地方，既沒娘家可回、又沒朋友可傾訴，於是已經收拾了簡單的行李，拿了護照，踏出了家門，由早上六時開始坐在街上，猶疑該不該買機票回台灣，更打了通電話給媽媽：「我跟媽媽說『我想要回去』，但她卻明確地跟我說『少事一樁，不用回來！』」於是，她又默默於晚上自行回家：「我覺得如果我真的走了，我就不會再回來，我再也沒有面子回來了。」

無窮的孤寂感讓Melon變得抑鬱，經常都會在家裡哭。（黃寶瑩攝）

我覺得既然選擇了要在這裡生活，就不能再這樣子了！ Melon

孤寂讓她漸漸抑鬱，甚麼也提不起勁

可是，孤寂感並不是別人的一言兩語就能解決，Melon大約有三年的時間變得十分封閉、抑鬱，漸漸將自己與外界隔絕，經常都會在家裡哭，亦曾有過輕生的念頭：「我不想認識朋友，我也不想認識香港，連出去我都不想，也覺得我不想在這裡，也會問自己到底屬於哪個地方，慢慢對自己沒信心。」

身邊沒有人可以依靠，有事也不可以第一時間回娘家，唯有時時打電話回去，向家人哭訴，直至她感覺到自己的行為讓遠方的家人非常擔心，終於她覺得自己要變：「他們安慰我的同時也很擔心，我不想讓他們擔心我，而且我覺得既然選擇了要在這裡生活，就不能再這樣子了！」

現在的Melon變得積極尋找讓自己快樂的模式，喜愛時裝的她更開設了「Melon Me.」網上商店。（黃寶瑩攝）

前半段香港的生活是苦澀；後半段便是積極尋找快樂

後來的故事，便是Melon慢慢開始改變，積極認識朋友、辭掉了工作，照顧小孩，也想要為自己作多一點努力，情緒也慢慢好起來。儘管對香港的街道同樣陌生，但為了小孩與自己，她決定每天都要去一個地方，迫使自己融入香港的生活，那些對土生土長的我們來說很普通，卻對Melon很困難的地方，像是MegaBox等，就要找上半天的時間。不過，這就好像她剛來香港時到處逛街，充滿期盼的那個自己，也重新接觸自己的興趣，回到「時裝採購員」的身份開設了時裝網店。

走過孤寂、封閉，現在的Melon積極生活：

+ 4 + 3 + 2

最後，還是會留在香港...

雖然對Melon來說，香港還是有太多不好的地方，擁擠、節奏快、香港人的直白說話方式等，偶爾也是會想台灣，但現在問到她會否希望再回台灣生活，她便回答：「我會在想如果我退休我是不是可以回台灣了？可是那時又不一樣了，因為你已在這裡有你的朋友，有你的生活，所以現在就會想一直生活在這裡，還是會找到自己喜歡的方式生活。」

出走到另一地方，或許只需一個理由，一剎那的衝動，在慶幸這刻我們還有選擇權利的同時，徹底思考想要過怎樣的生活，或是當前更應做的事。