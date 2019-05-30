【女生識食】中環荷李活道轉角一隅：日本巴西fusion街頭美食！

中環荷李活道及卑利街轉角一隅，有家面積不大卻非常chill的餐廳「Uma Nota」，與一般香港可以看到的餐廳很不一樣。原來老闆特意把在巴西大行其道的小酒館帶到香港，除了營造相同的愜意氛圍之外，亦帶來正宗的日本巴西街頭小食和雞尾酒，非常特別。

中環荷李活道及卑利街轉角一隅，有家面積不大卻非常chill的餐廳「Uma Nota」。（圖片來源：IG@ uma.nota）

大家幻想中的巴西日本fusion菜會是怎樣？大概未試過的話，很難想像菜式的味道吧。最近筆者與弟弟因為貪新鮮加上好奇心，被這家粉紅色的可愛小餐館吸引，竟是意料之外的美味，而且菜式味道酸酸甜甜又帶點辣，非常清新，相信不少女生都會喜歡，因此特意介紹給各位！

+ 8 + 7 + 6

據悉主廚Gustavo特別為悶熱的夏季精心炮製十款全新菜式，包括清新醒胃的醃魚生、地道小食、惹味串燒等。對於這十道菜，筆者的感覺是：「預期中美味的菜式沒有讓人失望，以為一般的菜式則充滿驚喜」。

筆者以為會一般的菜式主要是醃魚生。從沒有想過在巴西菜館吃魚生，也難以想像醃魚生的味道，豈料兩道醃魚生都比想像中出色。

在「西班牙青檸汁醃魚生」這一道菜式中，大廚在鮮嫩白魚、魷魚、鮮蝦、紫洋蔥和芫茜中加入黃辣椒醬，然後徹底拌勻，再於表面撒上炸香蒜，口感非常豐富，魚生亦相當新鮮。

「西班牙青檸汁醃魚生」口感非常豐富，魚生亦相當新鮮。

「日式秘魯風味酸橘汁醃魚生」則以八爪魚和牛油果配搭魚生，並以米醋、味醂、 豉油、日式高湯、少許青檸汁調製醬料，別具亞洲特色，而且吃完之後零罪疚感，相信女生必定喜歡。

另一款全新魚生菜式為「味噌辣汁生魚片」，薄切白魚以加入味噌的酸橘汁醃製， 再添上腰果、辣椒、芫茜、以及牛油果，入口酸酸甜甜，隨後有股淡淡的辣味，有點像變奏版的冬蔭公，但質感更濃稠，味道也更濃烈。

「味噌辣汁生魚片」，薄切白魚以加入味噌的酸橘汁醃製， 再添上腰果、辣椒、芫茜、以及牛油果，入口酸酸甜甜，隨後有股淡淡的辣味。

「豬肉炸丸子」配日式芥末和青瓜蛋黃則是預期中的美味！特別是那醬料，層次極豐富，把炸丸子的鮮味完美引發出來。

豬肉炸丸子」配日式芥末和青瓜蛋黃則是預期中的美味！

「照燒八爪魚」配甜薯以自製照燒汁製成，八爪魚經過長時間烹調，變得軟稔易咬，卻又不會完全沒口感，加上非常美味的自製照燒汁，讓這道菜成為筆者最愛的新菜式！弟弟更因這道菜而揚言要再次到Uma Nota用餐，可見這道菜有多吸引。

八爪魚經過長時間烹調，變得軟稔易咬，卻又不會完全沒口感，加上非常美味的自製照燒汁，讓這道菜成為筆者最愛的新菜式！

Uma Nota的串燒向來深受賓客歡迎，備有八爪魚、鮮嫩牛肉和美味多汁的 Portobello 大啡菇等多款選擇，現在更推出「吞拿魚串燒」。吞拿魚以黃辣椒醬和煙燻辣椒醃製，配搭醃漬甜紫洋蔥，滋味令人難以抗拒。

在「蕉葉香烤海鱸魚扒」這道菜式中，大廚將原條海鱸魚扒裹於蕉葉之中，再經烤製，配搭炸香蕉、木薯粉，以及由紫洋蔥、番茄、芫茜和番茜製成的新鮮沙律，份量十足，味道亦非常正宗。

另一款全新主菜「油封豬柳」亦不容錯過。充滿肉汁的油封豬柳以西京燒味噌薯蓉墊底，並綴以醃茴香和香脆棕櫚心，滋味難忘。

+ 2

Uma Nota的「巴西芝士蛋糕」是筆者試過最好吃的甜品之一！餐廳特別配上新鮮香橙、薑糖漿和巴西果仁脆脆，令人耳目一新，為整個晚上寫下完美的句號。

「巴西芝士蛋糕」為整個晚上寫下完美的句號。

Uma Nota 地點：中環蘇豪卑利街38號

延伸閱讀：

【女生識食】日本人氣燒肉名店來港：和牛原來可以如此不一樣！

【女生識食】意料之外的美味：對著無敵海景吃頂級魚生及海膽

【女生識食】私心推介海景一級牛排餐廳：原來牛排可以如此好味！

【女生識食】九龍隱世酒吧：雞尾酒有水準、周末假期又不用迫！

【女生識食】灣仔隱世西餐廳 賣點：開放式廚房、親民價美食！