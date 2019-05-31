【My Choice】近期最潮酒吧：必試玩味泡泡雞尾酒、噴煙威士忌

如果你是閒時喜歡小酌幾杯的朋友，必定要認識這家我城近期最潮的酒吧「ROOM 309」。

我城近期最潮的酒吧「ROOM 309」。（圖片來源：IG@room309hk）

ROOM 309位於香港時尚精品酒店The Pottinger Hong Kong三樓。酒吧驟眼看似平平無奇，但無論是酒吧的設計，抑或是雞尾酒方面都極有新意！

ROOM 309雖不是地下隱密酒吧，但客人必須先到3樓「接待處」辦理簡單手續，然後領取房間匙卡，再用房間匙卡才可進入酒吧，非常有趣。酒吧主打透明的雞尾酒，非常適合打卡，為大家帶來與別不同的雞尾酒體驗。

ROOM 309主打透明的雞尾酒，非常適合打卡。（圖片來源：IG@room309hk）

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最近ROOM 309與知名威士忌酒廠Mortlach合作，於5月28日至6月29日期間以「The Room of Imagination」為主題，為大家帶來三款非常罕有的威士忌，以及以威士忌調配的雞尾酒。身邊大部份女生都怕威士忌的味道，就此筆者就不介紹Mortlach帶來的三款威士忌了。不過，筆者試完兩款最新雞尾酒之後，認為不難入口，而且雞尾酒一如既往的特別，非常值得大家一試。

Mortlach酒廠於1823年成立，因其獨一無二的2.81蒸餾工藝，造就岀有別於一般Speyside的輕盈花果風格。Mortlach的酒是多層次的， 帶有如果肉般鮮甜的醇厚風味。亦是因此，Mortlach的酒曾被威士忌權威Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸」，非常厲害！

ROOM 309與知名威士忌酒廠Mortlach合作，為大家帶來三款非常罕有的威士忌。

Triple Illusion

Triple Illusion以魔法為主題，調酒師以以煙燻波本威士忌木桶釀造的Mortlach 12年單一麥芽威士忌，加上羅勒、檸檬草糖漿、韓國香梨、薑汁啤酒，最後加上三重柑橘泡泡製成這杯飲品。Triple Illusion充滿香梨及香草的味道，意外地清新，而且表面更有一個非常可愛的泡泡，深信女生一定喜歡。

Mortlach Old Fashioned

Mortlach Old Fashioned非常考調酒師的功架。

另一款雞尾酒Mortlach Old Fashioned則是以Mortlach 12 年單一麥芽威士忌，加上安哥斯圖娜苦酒、朱古力苦精、橙皮調製而成，再配以自製櫻桃，非常考調酒師的功架。

在「The Room of Imagination」期間，酒吧更請來魔術師張哲銘Jeff Teo駐場，逢星期四為客人表演魔術，讓客人可以一邊細味Mortlach 威士忌及雞尾酒，一邊欣賞引人入勝的表演，帶來一個多重感官體驗的晚上！如果你想擁有一個時而寧靜，時而熱鬧的晚上，不妨考慮到ROOM 309小酌幾杯！

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ROOM 309 地址 ：中環皇后大道中74號石板街酒店3樓309號舖

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