【婚禮解密】伴娘要考牌？過來人分享：有種「朋友」絕不能當姊妹

近日出席不少婚宴，祝福一對對新人之餘，身邊也有朋友憶起「慘痛回憶」，指「做人伴娘甚艱難」！原來由籌備婚禮到婚宴當天，當個稱職伴娘，也不容易！

（《新娘大作戰》劇照）

被好友邀請當伴娘，本是快樂事，也是一種榮幸與福氣。但原來，當個稱職伴娘也大有學問，一但處理不當，或連朋友也當不成！時時聽人說，舉傘要「考牌」，做父母要「考牌」，當伴娘雖然全是「義氣之舉」，但也有人提議，當伴娘也需「考牌」，以免不歡而散！

以下是網友們分享「恐怖姊妹」的故事：

+ 4 + 3 + 2

有外國網站於是「教路」，選伴娘應避免以下個性：

懶惰

在婚禮籌備中，要是伴娘能幹、用心，確是可以幫輕不少。但要是她個性較為慵懶，連自己的事也處理不好，很難想像她能幫忙，甚至需要三催四請，比自己一人負責更累。

（《最爆伴娘團》劇照）

喜歡批評

雖然婚禮求快樂，但繁瑣事極多，很難每件事都完美無瑕。要是伴娘慣於批評，小至服飾，大到婚禮當日日程，卻沒有更佳建議，那絕對會是幫倒忙。那是新娘的大日子，理應一切以新婚的意願先行。

（《最爆伴娘團》劇照）

對衣著異常執著

這點非常有趣，他們指出對衣著甚有研究的朋友可以充當「衣著顧問」，或許不錯，但也要有心理準備，她們對裙子的要求或許也很高，或許也會有更多的意見。

Sources： Reddit,CNN