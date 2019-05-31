研究指夜瞓者IQ高、更有創意？「晚睡晚起」規律睡眠　記憶力更佳

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早上烏眉瞌睡，晚上精神充沛，這種仿如時差般的夜貓生活，不知大家是否亦屬同一類？雖然生活日夜顛倒，讓不少人擔心健康，但根據西班牙一項研究指，原來晚睡也有其好處，而且智商（IQ）還比早睡早起的人高？

晚睡晚起的人，原來擁有更高智商？(《當你沉睡時》劇照)

就筆者而言，即便想集中精神工作，但只要外面仍是大白天，腦內都充滿睡意，不能運作，直至天色轉黑，思維才變得清晰，而且格外精神，靈感亦如泉湧般不斷湧現，而這段時間，都是工作的最佳時刻。或許有的人認為，早上才是腦袋最清醒的時間，工作效率自然也高，不過根據馬德里大學的研究指，晚睡晚起的生活習慣，原來更適合需要創意的工作。

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晚睡晚起也有不少好處。(《The K2》劇照)

該間大學邀請1,000名學生進行研究，發現晚睡晚起的學生，在歸納推論方面，都得到較高的分數，智商也較早睡早起的人高，而且他們都較具創意，適合在夜半時分，創作或研發新東西，而早睡早起的人，則較適合常規工作。義大利米蘭聖心天主教大學亦邀請120名參加者，進行不同測試，發現於黃昏工作的人，在分析、流暢和彈性方面，都有較佳表現，相反其他人則在50分以下，而當中原因，研究員相信晚睡能提升解難能力。

除了智商和創意，科學期刊《Science》於2009年的一項研究亦指，晚睡晚起的話，精神狀態能維持較好的狀態，而英國《BBC》研究更認同，該類人擁有較強的記憶力和認知能力。不過，這些好處都有個前提，便是需有充足和規律的睡眠作息，以及良好的睡眠質素，這樣才不會影響健康，並達致最好的精神狀態。

不少人都在睡眠方面感煩惱，即使睡了八小時，仍會感到疲倦，像沒睡過一樣。因此，若要擁有良好的睡眠質素，不妨從以下的小習慣著手：

+6
+5
+4

(資料來源：《Science》cheatsheet)

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