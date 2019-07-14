【逃犯條例】世上沒有身不由己：槍口抬高一厘米的良知｜女生睇戲

數年前，就已經時時想起一個有關「把槍口抬高一厘米的良知」的故事。只是，那時是覺得放在香港，只用作比喻；沒想到現在，它竟可以是事例。 6月12日在反對《逃犯條例》修例的示威之中,，警方總共發射了150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠子彈，雖然事後警務處處長盧偉聰召開記者會，表示當日警方用的全是「低殺傷力武器」，不過開槍發射橡膠子彈驅散示威者，令不少人震驚。 不少網民也引用了「把槍口抬高一厘米的良知」的故事，那到底是一個怎樣的故事呢？

18歲的Peter Fechter，因嘗試越過圍牆，從東德爬到代表自由的西德時，因為他掉下來了而被射殺。（Cold War Sites）

士兵：「我只是聽指令。」法官：「把槍口抬高一厘米，是良知。」

柏林圍牆的第一個受害人，就是18歲的Peter Fechter。

當他嘗試從東柏林越過圍牆去代表自由的西柏林時，忽然城牆變得無比真實，因為他被射殺了。在柏林圍牆倒塌兩年後，當年開槍的士兵被告上法庭。士兵的辯護律師辯稱，他作為一為士兵，當時不過執行指令，沒有選擇。當時他只有開槍射擊，罪不在他。

可是法官卻道：「作為一個心智健全的人，當你發現有人翻牆越境時，此時此刻，你在舉槍瞄準射擊時，有把槍口抬高一厘米的權利，這是你應主動承擔的良心義務！」

這個廣為流傳的故事。開槍既是指令，但射得準不準，有沒有需要射中頭部甚至致命，判斷卻是個人選擇，責任全歸自己。

（Youtube截圖）

三分鐘「死亡實錄」

所謂「有圖有真相」，前線記者拍攝、採訪的重要性無庸置疑。不管你是哪立場，影片、直播往往給你身一手資訊。而當年青年被射殺的片，也被英國傳媒British Pathe拍下來，成為三分鐘沒有旁述的「死亡實錄」，也是血淋淋，卻又最有力的歷史真相。有興趣的讀者可在Youtube 上搜尋「Youth Shot At Berlin War」。

（《Freiheit》劇照）

星球大戰繫列導演受啟發拍成第一部短片：自由，值得我們犧牲

Peter Fechter為了自由而犧牲了生命，星球大戰繫列的導演George Lucas以此作為藍本，拍下他第一部短片《Freiheit》，講述一個德國學生為了自由而犧牲。

短片講述了一個德國學生從東德越過柏林城牆逃向代表自由民主的西德，最後卻被射殺。「Freiheit」是德文，即自由的意思，導演想帶出：沒有自由，人便沒有希望。限制一個人的自由，只會讓人死亡。