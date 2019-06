坂本龍一、《逃恥》作家野木亞紀子　在日本為香港人加油！

港府自推出逃犯條例至今,民間出現強烈反對聲音,民陣宣佈上星期日(16/6)總共有二百萬零一人(警方數字為33.8萬)上街表達不滿。

民陣宣佈上星期日(16/6)總共有二百萬零一人(警方數字為33.8萬)上街表達不滿。(攝影:盧翊銘)

逃犯條例的修訂亦引來國際關注,不少外國政府先後發出聲明表達關注。早前,日本知名音樂家坂本龍一以及劇作家野木亞紀子亦先後以不同途徑,為香港人打氣。

坂本龍一

日本知名音樂家坂本龍一。(圖片來源:GettyImages)

日本知名音樂家坂本龍一向來關心世界。自1999年起,他積極參與環保以及和平活動,更發起森林再造保育計畫「More Tree」,企圖以自身力量,以身作則,讓世界變得好一點。

本月14日,著名音樂家龔志成於個人Facebook帳戶中,表示他與另一資深音樂人黃志淙,分別收到坂本龍一遠至日本的關心。他引述坂本龍一的短訊:「hi friends, i send you guys and the HK people 『香港加油!』」

野木亞紀子

野木亞紀子曾創作出《逃避雖可恥但有用》、《Unnatural》、《無法成為野獸的我們》等反思社會文化現象的劇集。(圖片來源:pinterest)

創作出《逃避雖可恥但有用》、《Unnatural》、《無法成為野獸的我們》等反思社會文化現象的劇作家野木亞紀子,同樣在上星期五於個人twitter帳戶上分享了一篇文章,表達對香港的關愛,並為香港人加加油。

全文如下:

1997年,當時香港擁有最先進、最新的基礎設施,電視的on-demand技術非常前衛,不少年青人都擁有手提電話,IT亦開始起步,為了「採訪網絡技術最新動向」,當時我在香港逗留了大概40天。 香港是一座到處是摩天大樓以及充滿標誌的城市,同一時間大海就在附近。因為鄰近海洋,海產非常豐富。不單如此,香港也擁有各式各樣的食肆,高級食店又或是170日元就吃到的大蝦蕎麥麵,都能在同一個地方找得到。街上有許多網球場,亦有許多酒吧,即使是晚上仍非常繁華。雖然母語是廣東話,但以基本的英語或是書寫日本漢字,香港人亦會明白。香港是個集自由、時尚、活力的地方。

野木亞紀子:「香港是一座到處是摩天大樓以及充滿標誌的城市。」(攝影:李澤彤)

在香港,手繪日本菜單經常出現,電視亦會播放SMAP×SMAP,30歲的企業家會炫耀自己的動畫收藏。許多香港人都愛到日本旅遊,並且視日本人為自己的鄰居。 我從來沒有移居的念頭,卻有感香港是個值得居住的地方。自那次之後,我不時需要到外國工作,但都認為只有香港這個地方才能讓我生活下去,順帶一提:我和製作團隊都被位於某餐廳的「椒鹽賴尿蝦」迷倒。我們去吃了很多次,現在講起,我又想多吃一次。

當時我是以助導和助理制片的身份參與制作,隨行的翻譯員是個會普通話、廣東話、英語、日語的女性。我和她年齡很接近,有許多共同話題。沿途我聽了許多「香港是屬於英國還是中國的? 香港人對英國以及中國有甚麼想法」。 香港是英國的殖民地,卻沒有對英國特別有好感或厭惡。不過,許多香港人都沒有認為香港屬於中國。在香港,有許多來自大陸的香港人,又或是土生土長的香港人,但就算是來自大陸,他們也都想成為一個香港人,而不是一個中國人。

野木亞紀子隔空向香港者加油。(攝影:羅君豪)

很多香港人都說:「我是香港人,香港不是大陸也不是英國,香港就只是香港。」他們無法想像回歸之後的生活,並對此感到不安。我認為香港回歸後,一國兩制是好的,並沒有甚麼不妥。 不知不覺間,22年就過去了。香港人的身份已如風中之燭。現時香港特首選舉的方式對中國非常有利,因為在如此的制度下,民主派人士始終無法當選。如果逃犯修訂條例通過,50年不變以及一國兩制的承諾將會被進一步削減。香港人亦會因此失去了香港。 或許有人會認為「屬於香港人的香港」從不存在。然而,屬於香港人的香港確確實實存在啊!香港人就住在香港,在這個地方生活。如果你不喜歡它,你可以移居外地。香港人喜歡的香港,就只能在香港找得到。 木亞紀子在twitter上如是說。

