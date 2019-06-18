坂本龍一、《逃恥》作家野木亞紀子　在日本為香港人加油！

港府自推出逃犯條例至今，民間出現強烈反對聲音，民陣宣佈上星期日（16/6）總共有二百萬零一人（警方數字為33.8萬）上街表達不滿。

民陣宣佈上星期日（16/6）總共有二百萬零一人（警方數字為33.8萬）上街表達不滿。（攝影：盧翊銘）

逃犯條例的修訂亦引來國際關注，不少外國政府先後發出聲明表達關注。早前，日本知名音樂家坂本龍一以及劇作家野木亞紀子亦先後以不同途徑，為香港人打氣。

坂本龍一

日本知名音樂家坂本龍一。（圖片來源：GettyImages）

日本知名音樂家坂本龍一向來關心世界。自1999年起，他積極參與環保以及和平活動，更發起森林再造保育計畫「More Tree」，企圖以自身力量，以身作則，讓世界變得好一點。

本月14日，著名音樂家龔志成於個人Facebook帳戶中，表示他與另一資深音樂人黃志淙，分別收到坂本龍一遠至日本的關心。他引述坂本龍一的短訊：「hi friends, i send you guys and the HK people 『香港加油！』」

野木亞紀子

野木亞紀子曾創作出《逃避雖可恥但有用》、《Unnatural》、《無法成為野獸的我們》等反思社會文化現象的劇集。（圖片來源：pinterest）

創作出《逃避雖可恥但有用》、《Unnatural》、《無法成為野獸的我們》等反思社會文化現象的劇作家野木亞紀子，同樣在上星期五於個人twitter帳戶上分享了一篇文章，表達對香港的關愛，並為香港人加加油。

全文如下：

1997年，當時香港擁有最先進、最新的基礎設施，電視的on-demand技術非常前衛，不少年青人都擁有手提電話，IT亦開始起步，為了「採訪網絡技術最新動向」，當時我在香港逗留了大概40天。 香港是一座到處是摩天大樓以及充滿標誌的城市，同一時間大海就在附近。因為鄰近海洋，海產非常豐富。不單如此，香港也擁有各式各樣的食肆，高級食店又或是170日元就吃到的大蝦蕎麥麵，都能在同一個地方找得到。街上有許多網球場，亦有許多酒吧，即使是晚上仍非常繁華。雖然母語是廣東話，但以基本的英語或是書寫日本漢字，香港人亦會明白。香港是個集自由、時尚、活力的地方。

野木亞紀子：「香港是一座到處是摩天大樓以及充滿標誌的城市。」（攝影：李澤彤）

在香港，手繪日本菜單經常出現，電視亦會播放SMAP×SMAP，30歲的企業家會炫耀自己的動畫收藏。許多香港人都愛到日本旅遊，並且視日本人為自己的鄰居。 我從來沒有移居的念頭，卻有感香港是個值得居住的地方。自那次之後，我不時需要到外國工作，但都認為只有香港這個地方才能讓我生活下去，順帶一提：我和製作團隊都被位於某餐廳的「椒鹽賴尿蝦」迷倒。我們去吃了很多次，現在講起，我又想多吃一次。

當時我是以助導和助理制片的身份參與制作，隨行的翻譯員是個會普通話、廣東話、英語、日語的女性。我和她年齡很接近，有許多共同話題。沿途我聽了許多｢香港是屬於英國還是中國的？ 香港人對英國以及中國有甚麼想法」。 香港是英國的殖民地，卻沒有對英國特別有好感或厭惡。不過，許多香港人都沒有認為香港屬於中國。在香港，有許多來自大陸的香港人，又或是土生土長的香港人，但就算是來自大陸，他們也都想成為一個香港人，而不是一個中國人。

野木亞紀子隔空向香港者加油。（攝影：羅君豪）

很多香港人都說：「我是香港人，香港不是大陸也不是英國，香港就只是香港。」他們無法想像回歸之後的生活，並對此感到不安。我認為香港回歸後，一國兩制是好的，並沒有甚麼不妥。 不知不覺間，22年就過去了。香港人的身份已如風中之燭。現時香港特首選舉的方式對中國非常有利，因為在如此的制度下，民主派人士始終無法當選。如果逃犯修訂條例通過，50年不變以及一國兩制的承諾將會被進一步削減。香港人亦會因此失去了香港。 或許有人會認為「屬於香港人的香港」從不存在。然而，屬於香港人的香港確確實實存在啊！香港人就住在香港，在這個地方生活。如果你不喜歡它，你可以移居外地。香港人喜歡的香港，就只能在香港找得到。 木亞紀子在twitter上如是說。

野木亞紀子創作的故事中，不時會有反思社會的對白。點擊下圖查閱：

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

【大館】參展前必睇：01女生細講「村上隆 對戰 村上隆」展覽！

【Cartier】與故宮博物館合展！一次過欣賞數十頂珍貴皇冠及珠寶

【單身萬歲】已婚比單身更悲傷及短命？研究：單身女生最快樂！