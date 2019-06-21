蜷川實花執導《人間失格》　小栗旬演太宰治　成就最糜爛作家傳記

日本作家的太宰治《人間失格》這樣寫道：「我知道有人是愛我的，但我好像缺乏愛人的能力。」 他一生自殺5次，3次與情人殉情，最後一次終於如願以償，與世長辭。他寫下「半自傳式小說」《人間失格》，力透紙背的，是他求死的意志，與一般人求生的意志，原來沒兩樣。求死不可取，但他的一生卻確是傳奇。事隔8年，《人間失格》再次被改編翻拍成電影，更由蜷川實花執導，不知會否是最美的「自殺傳記」？

更貼近太宰治的改編：《人間失格－太宰治與三個女人》

《人間失格》並非首次被改編成電影，但是次則不是並非以小說作藍本，反而是更貼近作者太宰治本人的傳奇一生，改名為《人間失格 – 太宰治與三個女人》。

太宰治傳奇人生，短短三十九年，自殺五次，三次都有情人相伴。他雖然出生於富貴人家，衣食無憂，但那抑鬱大概是與生俱來的。有人說，他實屬無賴，文字也屬「無賴派」，不然怎麼求死他要愛人陪葬？而這部電影，也是說他生命中那三位「以死相隨」的女人。

太宰治第一次與情人田部目津子一起投河自殺，自己生存下來，目津子卻死了。第二次是與識於微時的情人藝妓小山初代，甚至為了她放棄到法國留學，可是後來卻發現她出軌，便逼使她跟自己一起到山上服藥殉情。幸好，二人雙雙被救活，也結束了這段苦戀。第三次與情人一起自殺，旁人實在摸不著頭腦。那時他已成家立室，與妻子有三個小孩，妻子石原美知子更曾說過，為了他的作品，她會盡力支持。可是，他最後還是與比她小十年的富家女山崎富榮以紅繩綑在一起投河自盡，卻留下一紙遺書給妻子，道：「再也寫不出小說，最愛還是你。」這次也是他最後一次，因為他終於成功。

求死不可取，然而電影首次聚焦在他一生中愛得轟烈的女子身上，真的令人十分期待！

延伸閱讀：【太宰治】一生自殺5次，3次與情人殉情：生而為人，我感到抱歉！

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（《整容天后》劇照）

蜷川實花執導，會是最美的太宰治傳記？

蜷川實花為是知名的攝影師兼導演，是次執導《人間失格 – 太宰治與三個女人》，被譽為最令人期待的電影。她以濃烈飽和度的鮮豔色彩為拍攝風格，曾執導《惡女花魁》、《整容天后》等，是次與小栗旬合作，把太宰治與情人們的糜爛與血腥，化作聲與畫，帶到大家跟前，不知會否是最美的「自殺傳記」？

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編按：自殺絕不淒美，亦無助解決問題。想不開的你，應馬上尋求協助。（香港撒瑪利亞防止自殺會24小時熱線：23892222）