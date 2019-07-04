張曼玉曾認為自己像公主　50歲迎來人生第一次打擊　學懂率性而活

小時候常聽長輩話當年，那時不明白他們為什麼這樣喜歡懷舊。然而投身社會的這幾年，香港漸漸變得面目全非，才發現，曾經美好的時刻總是令人懷念。就如香港電影的黃金年代，張曼玉那脫俗的氣質再難以取代。

張曼玉不只美麗，更活得率性（Getty Images）

從影后到新晉歌手 不被成就定義

我們都知道張曼玉的成功與美麗，卻較少人知道她的真誠與率性。張曼玉參選香港小姐奪得冠軍，正式踏入娛樂圈。多年來憑藉電影《旺角卡門》、《花漾年華》、《阮玲玉》等代表作奪得金馬獎、金像獎、康城影后等多個殊榮後，漸漸淡出影壇，繼而追求搖滾夢。

張曼玉非常喜歡音樂，早前於內地節目《少年可期》中分享她曾以歌手身份，參與2014年的上海草莓音樂節，卻在台上演唱《甜蜜蜜》走音，受到觀眾批評，這事令張曼玉大受打擊。她表示事件後自己每天都哭，就是很傷心。

張曼玉於內地節目《少年可期》分享「上海草莓音樂節」走音一事對她造成打擊。（《少年可期》截圖）

我一直都像公主甚麼都順利，拍戲很順利、拿獎也順利，好像學東西也學得快，甚麼都很順利。我自己都沒有太大的打擊過，直到草莓音樂會，我才真的第一次，有一個真正的打擊。 張曼玉

當正處於事業頂峰的張曼玉被一下子拉到谷底，直到現在重提舊事，她依然會忍不住落淚。然而，音樂節一事並沒有打擊張曼玉成為歌手的夢想。雖然她曾經覺得難以面對負評，可是過了那年之後，她覺得我自己變得更強大，現在反而甚麼都不會那麼怕。「為什麼你的幾句話，我就不許再玩這個遊戲？我覺得不公平，所以我還要玩下去，我還要玩到，我說不玩的那天為止。」

「為什麼你的幾句話，我就不許再玩這個遊戲？我覺得不公平，所以我還要玩下去，我還要玩到，我說不玩的那天為止。」（Getty Images）

張曼玉在演電影 同時也在演自己

張曼玉出道時氣質清純，繼而於《花漾年華》中的旗袍造型成為一時佳話，成熟女性的韻味成為了每位女生都想變成的女性模樣。成功背後當然並不輕鬆，張曼玉於《少年可期》中透露入行一年時已厭倦演藝圈的生活，但她告訴自己，為了家人，要先達成自己定下的目標才能離開，就這樣她堅持了三十多年，拍下多套經典電影，也認識了不少圈中好友。

按圖看張曼玉經典作品：

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直到後來，當定的計劃已一一達成，張曼玉開始淡出幕前。當她以新形象出現人前，卻被指纖瘦憔悴，然而這時的張曼玉再不是初入行時的小女生，不需再被人牽著鼻子走。她在節目表示:「每個人都會變老，為什麼非要年輕，沒有皺紋才叫做美？」時間在臉上留下痕跡是正常不過的事，難道像吃了防腐劑般不見一絲細紋才叫真實嗎？