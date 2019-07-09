插畫家教IG「呃Like」指定動作　影「床照」技巧：長襪咖啡必備　

常常看到KOL都會在Instagram上分享美照，可一到自己拍照時就不懂如何擺甫士或處理物品的擺放位置。紐約插畫家Carolin就利用插畫形式與大家分享怎樣拍出美觀又具質感的生活照，只要學懂她的小技巧就能將照片放上個人Instagram輕易「呃Like」了！

剛睡醒不想上鏡又想拍出「床照」的畫面，也可以坐在床上用手遮掩臉部拍照。(howto1nstagram@Instagram)

拍攝「呃Like床照」

在Instagram看到最容易「呃Like」的照片，莫過於是「床照」！無論對方有否入鏡或是單純的拍下床單、被窩等床上用品的照片，也能給予一種十分享受生活的感覺，對吧？不過，「床照」也不是隨便拍攝的！Carolin就在Instagram公開拍攝「床照」的技巧，例如是必備咖啡、雜誌、餐盤等物件，簡簡單單的將物件以傾斜角度擺放於鏡頭的四角，然後雙腿同樣需要入鏡，就能拍出慵懶且讓人羨慕的照片了。如果想拍攝剛睡醒的畫面，也可以在未整理被褥前，坐在床上用手遮掩臉部拍照，營造剛睡醒、不想上鏡的生活照。

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如何拍攝食物？

食物照片也是於Instagram上十分受歡迎的照片，想要將平凡的食物拍攝成美食一樣的感覺就必須好好學懂擺盤的重要性，同時也能借助身旁的物件，甚至是你的身體來充當「道具」，令構圖變得更豐富。

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只拍攝背面，也能拍出唯美旅行照。(howto1nstagram@Instagram)

旅行照「美感法則」：你不望鏡頭才完美

雖然外地的宜人景色的確較香港容易拍出漂亮的旅行照，不過有時候總會不知道該擺出怎樣的甫士，結果就只能呆呆的站在原地，而照片出來後就變成了一張經典的「遊客照」了！如果你不知道該如何擺甫士的話，不妨就只拍攝背面吧！不過，要記得畫面背景不能有太多的路人存在，要不就只會讓自己成為照片中的其中一個路人，最好的構圖是站於背景的中間，與迷人景色融為一體的感覺。

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（圖片獲插畫家Carolin授權轉載）