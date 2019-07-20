鄺俊宇心事藏心底　愛自嘲多謝逗號：以幽默感面對攻擊是一種溫柔

既是做實事的議員，又是柔情作家，被網民喻為「神」的鄺俊宇形象貼地親民，孩子氣的外表下收藏著一顆「老靈魂」。在這個幾乎沒有人寫字的年代，鄺俊宇仍然相信文字的力量，以「樹洞」的身份為讀者分享愛情的苦與樂，不辭勞苦為別人紓困解憂，那麼誰又是他的「樹洞」？ 攝影：黃寶瑩

頑皮、長不大，我覺得自己是個大細路。真的，貪玩其實是我的一個特色，而貪玩也促成了我人生的轉捩點。 鄺俊宇

「我一直堅信，只要你待人好，人心肉做，對方是會感受到的。」

不為人知的貪玩一面 促成為社會發聲的初心

小時候的鄺俊宇實在頑皮，曾把阿姨家中所有的水龍頭全開，結果兩小時後把阿姨的家弄至水浸。這也非他第一次搞破壞，於是他媽媽便把他帶到附近的青年中心當義工，那時鄺俊宇只有小學三年級。他長大後的第一份正職便成為了那間青年中心的職員，下一份職業是議員助理，然後便是區議員。「所以正因為我貪玩，才出現了我的生命軌跡。如果當天我沒有到青年中心當義工，今天我也未必會投身社會服務。」

鄺俊宇形容自己為「大細路」，頑皮且充滿幽默感。

自認老土、戀舊 寫信仍是現在堅持的習慣

被網民封為「神」，但鄺俊宇只覺自己老土。在他的朋友圈中，他至今仍是最守時的那一位。與朋友相約打機，他們總是遲到，而自己總是最準時的那一位。鄺俊宇更是位有恩報恩，不把是非掛口上的男生，這些「老土」被他視為自己的個性。鄺俊宇分享他喜歡八十年代的香港，也很欣賞陳百強。八十年代的電影與音樂發展更是香港發展得最豐盛的時代，那時的一切在鄺俊宇心中都很美麗。

訪問期間，鄺俊宇不時做出鬼臉，帶著有趣的孩子氣。

「那時人與人之間的關係是比較朦的。」意思是那時科技未如現在般先進，約會的兩人只能於約定的地點等待對方，如出現在偶像劇中，種種因誤會而未能赴約的劇情，都會直接影響雙方的關係。現在只要一通電話、一個Whatsapp便能瞬間解決的問題，於八十年代時卻是無盡的等待與錯過。

「大部分時間我都要堅定的站在最前，但總會有一部分的柔弱留給信任的人。」

於鄺俊宇來說八十年代是個迷人的年代，所以那時候彼此間總會帶著一種朦朧的距離感。回想起從前每天放學便趕著回家以固網電話「煲電話粥」，鄺俊宇懷念著那個盛行筆友的年代，指自己是個戀舊的人。「雖然現在科技的普及讓通訊變得簡單，卻阻礙了溝通。」直到現在，寫信仍是鄺俊宇堅持的習慣，透過文字的溫度清晰記下了那刻的心情，日後拿出信件重新回味，仍能感受到手寫文字的重量，這都是科技無法取締的情懷。

寫作是鄺俊宇療癒心靈的空間，曾推出多本愛情著作，今年卻來了一個新嘗試，創作《我們在一起》述說手足之情，更於21/7現身書展舉行簽名會。

【按圖看】回顧鄺俊宇給女生的愛情金句，同時也了解他的愛情態度：

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「樹洞」身份聆聽不同的讀者故事 誰是鄺俊宇的「樹洞」？

不少讀者視鄺俊宇為「樹洞」，希望能從他的文字中獲得安慰。愛情沒有工具書，更沒有天生的愛情專家，每個人都是從經歷中學習。投入每段愛情的同時，我們也應為自己訂下底線。而這條底線不是一開始就已經存在，反是透過每段感情中的自我認識讓界線漸見鮮明。為感情訂下底線並不代表自私，因為無論我們有多喜歡對方，也要為自己保留一點點的自我。他期待一段平平淡淡的愛情，「外在條件都是鏡花水月，我很喜歡一句『若無閒事掛心頭，便是人間好時節』若有人跟你若無閒事掛心頭，很平淡、無憂無愁過生活，是我很期待的事。」

每個人的內心都住了一個小朋友。而這位小朋友容易受外在環境的轉變而變得不安，需要你的呵護去給予他成長的勇氣。 鄺俊宇

作為社工、愛情作家，鄺俊宇擅長為別人梳理問題、情感，但面對生活一波又一波的衝擊，情緒來襲、身心俱疲時，他喜歡把一切留給自己，透過文字作為心靈慰藉。只要一杯咖啡與一個寧靜的空間，靜靜的花一個下午重拾生活的節奏。相對於與人傾訴，鄺俊宇更傾向與自己對話，大部分心事也留在心底，秉承聆聽者是他最舒服的角色。

相對於與人傾訴，鄺俊宇更傾向與自己對話，大部分心事也留在心底。

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愛自嘲多謝逗號 做人最重要有幽默感

被喻為治癒系作家的鄺俊宇偏愛逗號，他深信美好的章節永遠在逗號之後，逗號的作用就是讓我們於章節間有停下來思考的空間。「我會多謝逗號，其實也是開心的，有時候我甚至會自嘲。」面對網民的揶揄，鄺俊宇以開懷的心態面對。他認為做人最重要有幽默感，歡笑能解決許多問題。

鄺俊宇曾謂「世界上最大的武器是溫柔」，他視幽默感為溫柔的一種，為面對攻擊時的一種態度。「莫聽穿林打葉聲，也無風雨也無晴。」鄺俊宇常以蘇軾的一詞自勉，表示對於惡意批評不必放上心頭，置之一笑便可，做人不需時刻認真。每日的時間有限，他寧可省卻因被評擊而心情低落的時刻，把焦點放在應做的事上。

「莫聽穿林打葉聲，也無風雨也無晴。」鄺俊宇常以蘇軾的一詞自勉。

鄺俊宇享受從零到一的過程，就如追夢一樣。夢想是現在不行動，就永遠不會實現的一件事。大部分人都認為夢想很遙遠，但只要我們從今天開始，一步一步的累積，總會有成績出現，而前提是你要相信自己。

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