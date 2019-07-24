性感紋身＝壞女生？Katy Perry記離婚後重生　女星紋身故事有洋蔥

早前，25歲馬來西亞著名紋身師Kinki Ryusaki被拍以性感打扮，加上全身紋身的形象拖著年幼女兒在街上走的相片，隨即在微博瘋傳。大批網民以貌取人狠批她是個壞媽媽，教壞孩子！其實她是亞洲紋身女神，靠自己的努力在內地經營紋身店。事後亦有網民為她反擊指她很愛女兒，又批評現今社會有紋身不等於壞人。其實不少國際知名女星身上都有紋身，為記念人生重要的人與事，背後故事充滿洋蔥......

馬來西亞著名紋身師Kinki Ryusaki挽著女兒外出的照片被網上瘋傳，有網民批評她形象教壞孩子。（Instagram@kinkiryusaki）

【點撃看】紋身師Kinki的成功故事：

+ 9 + 8 + 7

紋身關乎個人喜好，亦可記載生命中重要的人與事，荷里活不少女星的紋身故事充滿意義，是愛的象徵。

Cara Delevingne：「Pandora」 —對躁狂抑鬱症母親的愛

Cara Delevingne在左手手臂上紋上媽媽的名字「Pandora」。（Getty Image）

知名模特兒Cara Delevingne身上的紋身多達18個，最有特別的可算是她左手手臂位置，紋上了媽媽的名字「Pandora」。Cara Delevingne生於上流社會家庭，母親Pandora是當年的倫敦社交名媛，亦是一名躁狂抑鬱症患者，更加對海洛因成癮。母親因吸毒上癮而沒有好好照顧Cara Delevingne，她的童年就沒有母親的陪伴與教導。當Cara Delevingne16歲時，便懂得如何適當地處理抑鬱症患者。她為了媽媽而奮鬥，最終當上模特兒和演員。因為照顧父母，她很早熟。她坦言媽媽是一個很迷人又堅強的人，擁有一顆包容的心。縱然她的成長中缺乏母愛，她表示自己很愛母親，所以紋下媽媽的名字，表達她對母親的愛，盼望母親時刻在身邊。

Emma Stone：「黑鳥腳」—出自The Beatles手筆 紀念乳癌母親康復

Emma Stone與母親都紋上黑鳥腳。(取自視覺中國)

荷里活女星Emma Stone身上只有一個紋身，就是左手腕的一對黑鳥腳圖案，這是一個母女紋身，為記念母親戰勝癌魔。Emma Stone的母親與乳腺癌抗爭兩年，需切除兩個乳房，進行了一年半的化療，Emma一直在恐懼和焦慮之中，終於，母親在2010年成功康復。

母女二人同是前The Beatles成員 Paul McCartney 的粉絲，尤其鍾情歌曲「Blackbird」，Emma為了令媽媽開心，特別撰寫一封信給 Paul McCartney，告訴他有關媽媽的抗癌經歷，希望為她二人設計一個紋身，誰知Paul真的親自設計了一對黑鳥腳，Emma 表示難以置信又大讚Paul 是個好人，後來她與媽媽將Paul的定制圖案都刺在二人的身上，為慶祝媽媽抗癌成功。

Chloe Grace Moretz：一朵玫瑰、兩個嬰兒腳印、Memom 不忘祖母

Chloe Grace Moretz的紋身在左側象徵着她與祖母。(Instagra@jonboytattoom)

美國女演員Chloe Grace Moretz的肋骨旁刺有一朵玫瑰、兩個嬰兒腳印、以及紋上她對祖母的稱謂Memom。這組紋身是象徵她與祖母。她在17歲時，祖母離世，她在Instagram和Twitter上發布了一張照片，寫上永不忘記祖母，對祖母的愛是無法想像。當時她仍有工作在身，感言會為祖母演出。Chloe Grace十分重視家庭，不時張貼兒時與家人的照片。她自小更被祖母愛錫，二人感情特別好，因此對於祖母的離世，Chloe Grace 十分難過。因此她在曼哈頓的West 4 Tattoo找了紋身藝術家Jon Boy，希望以紋身來紀念祖母，讓自己永遠都不會忘記她！

延伸閱讀：



【間歇斷食】168定52法？鍾麗緹成功減10kg 營養師：別超過＿天

梁朝偉愛手寫卡道歉 郭藹明吵架留餘地 研究：成功婚姻有共通點

G.E.M. 終擺脫蜂鳥推新歌 回顧昔日公關災難：像變木偶呆滯奮鬥





Miley Cyrus：「Just Breathe」— 呼吸不易 紀念兩位祖父

她左下胸有一個「Just Breathe」的紋身。（Instagram@mileycyrus）

美國歌手Miley Cyrus都有多個紋身，各有意思。不過其中別有意義的就是她左下胸有一個「Just Breathe」的紋身，亦是17歲那年，她在得到父母同意後的第一個紋身。原來當時Miley Cyrus的兩個祖父都先後因肺癌而離世，她亦曾在洛杉磯醫院遇到一位九歲女孩，正受肺部疾病囊性纖維化而困擾，令她對生死有一個很深的感受！她曾分享這個紋身提醒她不要把事情視為理所當然，即指呼吸。對於普通人呼吸是一件基本的事，但對於肺癌病患者則是困難，於是 Miley 在接近心臟的位置紋上「Just Breathe」，將祖父永遠記在心上。常在心，便是永遠的存在。

Katy Perry：彩虹下的「Jesus」—離婚陷入低谷中 體會神的恩典

18歲的她在手腕上的「Jesus」，成為第一個的紋身。（Instagram@katyperry）

Katy Perry18歲第一個的紋身，就是手腕上的「Jesus」。全因Katy Perry生於一個嚴格的基督徒家庭，父親是傳教士。15歲時以原名凱瑟琳·哈德森發行過一張福音專輯，2008年憑《I Kissed a Girl》迅速成名。但她的歌被定為鼓吹同性戀，與宗教有違而引起了很多爭議。 在2013年的訪問中，她竟蔑視對基督教信仰，說：「我不相信天堂，地獄或老人坐在寶座上。我相信比我更大的權力，因為這讓我負責。」 她的父母知道女兒離開信仰後感到痛心，希望一眾基督徒不要評判她，而為她祈禱。



在2017年Katy Perry則發佈了《Witness》專輯，分享自己信仰。在澳大利亞電視節目中接受採訪，她更加分享到淚崩，聲音哽咽，連妝都花了。她表示在離婚後，是她的人生低潮。曾有自殺的想法而一度掙扎。她表示經歷的事情太強烈而無法應付，神就介入進來，顯明祂的恩典。她感恩在有信仰的家庭中長大，可感受到神的介入。她將感受寫成歌曲"By the Grace of God"。她為自己感到羞恥，她感言有這麽美好的生活和這種天賦，是因神的手在她身上。因此她在Instagram上再次展示一個被彩虹射著的紋身，又分享「我的破碎+上帝的神性=我的整體性」。

【點撃看】Katy Perry曾離開信仰 引起父親擔心。

+ 2

不同圖案的紋身有不同意義，原來內藏感人的故事。將難忘而重要的時刻都烙印在身上，好讓自己見到時能想起當日心情，希望緊記這份紀念。所以紋身前應考慮清楚，不應受人影響而衝動紋身，因為洗紋身實在不易。大多數人紋身的圖案有表示宗教象徵的、有花語的、文字性的等等。其實可預先做參考，自己創作好紋身的概念、意義，再與紋身師溝通，創作一個專屬的紋身。而且紋身時可穿著舒適的服飾，以方便紋身師工作。記得紋身的過程要經歷一個長時間的溝通，因為紋身是有意義的、是影響人一輩子的事！

延伸閱讀：



【開心速遞】陳偉琪彈豎琴衝國際 《愛回家》落選港姐實力非凡​



【睇鬼片減肥】愈驚愈瘦愈想睇？睇完10齣恐怖片消耗多少卡路里​



​港姐三甲總有高妹？劉佩玥、劉穎鏇受重用 最高冠軍瞬間「失蹤」