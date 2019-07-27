女生遊尼泊爾獨自履行與前度約定　驚破分手背後：不再打擾是最好

習慣安穩，會忘掉危機意識；喜歡依賴，會失去自求能力。要是不放逐自己在海洋，不會學懂游泳。Helen是家中幼女，從小有家人愛錫，朋友擁護，自言從前是個溫室女生，甚至有公主病。「當你是個孩子時，不會知道自己是個孩子。」從她說得出這句話，證明終於成長了—由全情投入一段感情後痛失所有，一年三個月後才明瞭一切都是毀於自己雙手的一刻開始。 攝影：黃寶瑩、部分相片由受訪者提供 場地提供：PMQ Taste Library

Helen今年25歲，試過7次獨遊，她指旅途中，每一個相遇都是一期一會；人生的旅途如是，我們與身邊的人也會有分開的一天，重要的是，學會好好道別。

遇到問題，找別人幫忙或許比自己摸索更快解決，但你就失去了令自己變強的機會。Helen自言對人依賴性很強，無論是生活上的問題，還是心靈上自我價值的肯定，都希望從別人口中找答案，縱然聽她說話侃侃而談，強而有力。「也許是獅子座表面強悍自信，內心則如貓需要愛護。」可是這樣的她並不快樂。無論再多的照料，孩子總會踏入一個階段，要證明自己不是孩子。Helen選擇獨遊迫自己學習成長。「20歲，第一次獨遊台灣，第一次遇上地震，熟睡中感到床架在搖動，當地人習以為常，我卻不懂避震求生。」在香港，習慣安穩。一個人面對突發事，沒身邊人幫忙，唯有「馬死落地行」，她看到不一樣的自己，從此誓要每年來一趟一個人的旅行。

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Helen：「與其要說服其他人一起去旅行，不如自己一個出發。」是要迫自己成長。

【按圖看】Helen獨遊的點滴：

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當熱戀歸依平淡 是變淡還是公主病作祟？

學習獨立處理生活問題，不難，最難是擺脫心靈上的依賴。同年，Helen遇上了一位如今提起依然扎心的男生，「當時我們一拍即合，是眾人眼中一定會結婚的一對，他成為了我的人生，永遠我做甚麼都要跟他在一起，連吃飯，也一定要等他回來才吃，否則我不吃。」一切來得美好，也無風無浪。當關係步入第三年，也許由熱戀歸依平淡，平淡讓人生怕變淡，平靜得不禁令人心興風作浪，胡思亂想。「我的公主病發作，想他哄我時，他不哄，我便生氣，我覺得他不像開始時般著緊我、關心我和愛我。」述說內心的控訴，談情變成吵架，愈想對方著緊，愈將對方捉得緊，一個追，一個躱，關係變得沉默。「那年生日，我們相約看流星雨，想尋回三年前一起時的情景所有的感覺，可是我告訴他，三年前後感覺不同了，我覺得不快樂，為什麼？」男友卻不明白女孩當下的心情。

出發獨遊歐洲前，原本要自己跟男友斷聯三星期，最終還是做不到，更巴不得他此刻在身邊。「在德國遊船河看見壯麗冰山的一刻，多麼想他在身邊。」

獨遊德國 身在他方心卻更近

關係走累了，也許需要休息，短暫的別離可成為感情的催化劑，Helen獨遊歐洲三星期，期待為困局找出口。「我在德國慕尼黑啤酒節飲醉酒至入醫院吊鹽水，一醒來看見許多病人頭破血流，大家都因醉酒而弄至受傷，我不停哭，多麼想他此刻在身邊。剛巧那段時間德國發生多宗恐襲，男友得悉也致電關心，但我抱怨他不夠著緊。」後來才知，男友早已四處緊急打聽情況。「如果他多表達，我就不會沒安全感。」

Helen獨遊歐洲期間，因為時差關係，發現前度改變了睡覺時要較『飛行模式』的習慣，「當我遲覆訊息，他會擔心，追問我在做甚麼，原來這個人仍然關心我。」

經過分離，遇上事故，兩顆相愛的心仍然希望繼續在一起。「是小別勝新婚，可是不久又故態復萌，他又不著緊我，關係彊硬，不再誠實對話，我便提出分手。」是真的死心嗎？「既然他不留我，代表也想分開，就由我了斷吧﹗」二人曾經的約定，隨即化為烏有。「我們都熱愛挑戰，曾經約定要一起到尼泊爾登山。分手當日，我還問他：『我們是不是不再一起去尼泊爾行山？』」關係就在沈寂中結束。Helen向二人的家人與好友交代分手，男方家人換來一句：「謝謝你跟他在一起，從未見過他如此快樂。」

城市生活充斥不同聲音，掩蓋了自己的心聲，一個人出走，能為麻木的生活尋回知覺。

後悔當初：他怎會是不愛我？

沒有第三者出現，兩顆明明相愛的心卻走不下去，Helen當時認定對方不夠愛自己，言談間卻埋藏無盡依戀。「我終於明白甚麼叫『另一半』，當你失去他時，人生變得空洞，整個人好像失去了一半。」分手後一年三個月期間，Helen在感情、工作與人生都陷入混沌。「一次我在整理前度舊物，尋回他昔日寫過的心意卡，頓時淚崩﹗這個人每天工作朝9晚10，我還要煩他，只懂『扭計』，他卻一直無怨言，照單全收，他怎會是不愛我？」

Helen嘗試再找前度，可是他只留下一句：「我們做了後悔的事，以後不再犯就好了。」當時她不明白，只陷入情緒低谷，後來決定獨遊尼泊爾，獨自登山，履行與前度的約定，為這段感情劃上句號。

面對絕美風景，你的內心會想起誰？

【按圖看】獨遊尼泊爾的點滴：

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登上潘恩山山頂 獨自履行與前度約定

Helen展開4日3夜的潘恩山之旅，沿途看著喜馬拉雅山，認識了一對夫妻，男的愛攝影，女的便為他擔傘，二人和而不同，非常恩愛，令Helen當頭棒喝。「陪伴不一定要一起做相同的事，每個人的人生本來就不同，你有你想做的事，但不都是要在一起，從前我不明白。」手挽緊愛人，捉得太緊會痛，她卻只管施壓，而沒想過對方感受。

「當我登上2900至3200米的最後路段，氣喘著趕看日落，那時體力透支，導遊提出幫我提背包，我卻拒絕，要是前度在，我早就把背包給他了。」這次她咬緊牙關要獨自完成路程。「終於登上3200米山頂，那一刻我豁然開朗，心想：『我到了，你呢？』原來我的人生不一定要有他，一個人也可以成事。從前是我太沒自信，沒安全感，我需要別人證明和肯定，便不斷向他掘取，自己不快樂，便怪他不夠好，於是不停逼迫，又將他放得無限大，卻失去自己，要從他身上取得所有自我價值，是不健康的關係。」當你敢於一個人踏出去，便發現你的能力其實比想像中大，自信與安全感應該由自己建立。

相比情傷，內省與重整心靈的過程，更需要心力去撫平。

Helen坦言，從前自己不快樂就會怪別人，不會反省。沒自信與安全感，便找人來肯定自己。

剎那頓悟，分手的真相不是對方不夠愛自己，而是女孩的心未夠獨立和堅定，在依賴中尋找存在價值，忘了應該親手為自我價值下注釋。慣受寵愛，一切都變得理當然。曾聽說，如一個人每天都給你1,000，有一天他只給999，你便認定他虧欠，這是知足與感恩的課題，愛情如是。

道理明白了，不一定就能重來，但記在心上，是為下段愛戀吸收陽光。

「我終於明白，不打擾是最好的。」Helen說。