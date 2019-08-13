吃漢堡方式揭示隱藏性格　慣用刀叉者組織力高　但性格偏固執？

根據非正式純計，身邊10個人其中就有8個喜歡吃漢堡，無論是快餐店的漢堡，還是西餐廳的漢堡，都無法抗拒。但身為漢堡控的你，又懂正確吃漢堡的方式嗎？ 然而，享用漢堡的方式與習慣原來都揭示了每個人性格的大不同。

你是如何吃漢堡的？有英國行為學專家指出吃漢堡的方式原來也可反映出個人性格。(Karly Gomez@unsplash)

每次食用漢堡最怕的便是「包還比臉大」，縱然已經小心翼翼享用，當中的蔬菜、番茄等食材都會掉下來，以致整個過程狼狽不堪，也變相浪費了不少食材。

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據美國網站Foodbeast報導，曾有電視節目找來三名力學、工程學、牙科專家進行研究，得出食用漢堡時的正確手勢，讓漢堡內的食材不會輕易掉落。

經過多次試驗，發現最不會讓食材掉落的手勢是將每邊手的食指、中指、無名指放於漢堡頂部；而拇指和尾指則放在漢堡的底部作承托。專家指出這樣的方法能透過平均分佈的手指在漢堡上施加足夠的壓力，令當中食材不會四散。

【正確手勢示範】將每邊手的食指、中指、無名指放於漢堡頂部；而拇指和尾指則放在漢堡的底部作承托。(Sander Dalhuisen@Unsplash)

你平日食用漢堡的手勢也是這樣的嗎？還是有其他方式？

根據美國網站Delish報導，英國行為學專家Juliet A. Boghossian發現了對於漢堡的食用方式都能透露出不同人格，一起來看看自己或朋友的隱藏性格吧！

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（資料來源：Foodbeast, Delish）