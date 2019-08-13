Jason Momoa罷拍《水行俠2》？為保家園抗爭受傷：這是更重要的事

Jason Momoa於DC英雄電影《水行俠》中飾演捍衛海洋和平的英勇戰士，出眾的演技加上豪邁個性成為不少女生心目中的新一代男神。《水行俠2》開拍在即，Jason Momoa卻在IG表示無法拍攝續約並公開道歉。只因有另一件更重要的事正逼在眉睫，令他不惜暫停工作，為保護家園而加入抗爭。

Jason Momoa表示自己正忙於守護夏威夷聖地的抗爭，故無法趕上《水行俠2》的拍攝。（《水行俠》劇照）

《水行俠》成為 DC電影史上最賣座的英雄作品，而華納兄弟預告在2022年推出續集，期待Jason Momoa帶給我們更耳目一新的海底世界。然而，Jason Momoa卻於IG上向華納兄弟致歉，並表示自己在日前守護夏威夷聖地的抗爭中被堆土機輾過受傷，故無法趕上《水行俠2》的拍攝。

為抗議當局破壞夏威夷聖地，Jason Momoa與一眾示威者於身上寫上「TMT（30米巨型望遠鏡）+ MAUNA KEA = DESECRATION」的標語。（IG_prideofgypsies）

【按圖看】Jason Momoa 為了示威，化身「行走標語」：

Jason Momoa的父親是擁有夏威夷血統的原住民，故他視夏威夷為自己的家鄉。他以夏威夷居民的身份，多次抗議當局於毛納基火山（Mauna Kea）的聖地上，興建30米巨型望遠鏡（Thirty Meter Telescope）。當地居民認為工程褻瀆聖地、破壞環境，因而極力反對工程的進行。Jason Momoa除了於IG分享示威消息外，更積極參與連日來的示威行動。他於IG上表示誓要保護聖地不被破壞：「我們絕不容許工程繼續進行，已經足夠了，請離開屬於我們的土地。」

Jason Momoa為公眾宣傳環保訊息而參與「infinitely recyclable」的短片拍攝，剃掉保留了七年的鬍鬚。（Jason Momoa Youtube影片截圖）

不少網民稱讚Jason Momoa為民眾發聲的表現為現實版「水行俠」。他在大學時的主修海洋生物學，而且熱愛衝浪。Jason Momoa的左前臂紋了鯊魚牙圖案，象徵引導和力量，也是夏威夷人的傳統信仰。他一向全力支持環境保育，曾為公眾宣傳環保訊息而參與「infinitely recyclable」的短片拍攝，剃掉保留了七年的鬍鬚。Jason Momoa又於短片中鼓勵大家以可循環使用的鋁罐代替塑膠瓶，同心把海洋和陸地變得更乾淨，以自身的影響力提倡環保。

雖然Jason Momoa身形健碩，私下卻如小孩般稚氣，與家人關係緊密。（IG_prideofgypsies ）

【按圖看】Jason Momoa與太太Lisa Bonet的愛情故事：

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Jason Momoa與太太Lisa Bonet育有一子一女，他們經常身體力行教育子女。而Lisa Bonet更是Jason Momoa於八歲一見鍾情的對像，兩人的愛情故事仿如童話般夢幻。Jason Momoa與兩名子女的關係非常緊密，更表示工作時無時無刻也掛念著他們。雖然Jason Momoa身形健碩，私下卻如小孩般稚氣，於片場上輕易便與各DC英雄打成一片。集性感、幽默與正義於一身，叫人怎能不喜歡Jason Momoa？

【按圖看】Jason Momoa 豪邁的一面：