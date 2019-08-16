【心理測驗】壓力大妄想有人「搞你後面」? 你感到倦怠的原因是..

再積極樂觀的人，也難免因為遇上種種挫折而感到倦怠。壓力突然來了，卻找不到來源？做以下心理測驗，可能找到你的問題癥結......

年紀越大，越會壓抑自己的情緒。（《失戀日》劇照）

杜汶澤曾經在Viu Tv節目《走佬去馬拉》說過一句「你要前三世做咗好多壞事，今世先做咗香港人」，笑中帶苦。在香港生活，的確不容易，OT工作已成常態，辛辛苦苦賺來的血汗錢幾乎一半都貢獻給地產商。不只是成年人，即使是學生也學業繁重，每天放學後還要到補習班，考試前總是熬夜溫習。長久下去，身體、情緒都會受到影響，沉重的壓力讓我們喘不過氣。有時候，情緒突然來了，你卻找不到因由。年紀越大，情緒越複雜、越難表達，壓力在無形中一直累積，我們自己也不自知。

相信不少人仍記得立法會恢復《逃犯條例》二讀的前夕，警方（6月11日）在金鐘站大規模搜身，其中一名警長向記者說明情況時，突然大喝一聲「唔好搞我後面」，當他轉過身卻發現後面無人。一向自稱訓練有素的警隊，理應抗壓能力比普羅大眾高，卻依然會有情緒爆發的時刻，甚至可能會因此影響工作，何況是普羅大眾？即做以下心理測驗，找出你的壓力來源。

如果你是一隻被囚禁的動物，你會是以下哪隻？ A.籠子裏的老虎 B. 綁住頸繩的狗 C.鳥籠裏的小鳥 D.魚缸裏的烏龜 E. 籠子裏的倉鼠

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