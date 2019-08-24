【觀塘散步】復古cafe暗藏心思　感受老香港　逃離繁囂尋片刻寧靜

早前01女生為大家介紹了澳門好評如潮的Cafe，適合於放假天到當地走走；不過，剛是來回坐船的時間也佔了至少兩小時，未必適合「大忙人」。要是你不想花時間於交通上，甚或難於抽出半天時間，留在香港找間舒適的Cafe也同樣可以放下煩惱。

近年，觀塘、旺角、土瓜灣等舊區，迎來不少設計感獨特的cafe，有走日系風格，亦有復古、設計路線。要是在海濱散步累了，不妨放下手機騰出時間到以下cafe，在那古色古香的環境中享用美食和咖啡，紓解一下近期鬱悶的心情。

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高興 Happinesssss

「高興」的Logo是用霓虹燈製成，充滿舊時的味道。(高興 Happinesssss@Facebook)

「高興」位於觀塘工廠大廈，整間Cafe也是走復古風格，在那兒會看到很多舊式收音機、霓虹燈等懷舊擺設。另外，Cafe劃分了多個區域，每個區域設有不同的擺設與佈置，就連每張餐桌與椅子的款式都有分別，暗藏了不少心思。

Cafe提供意粉、烏冬鍋等主食和其他輕食，更會不定期邀請樂隊、唱作人來表演，一邊品嚐食物，一邊聽歌，放鬆心情，重新找回「高興」的時刻。

地址： 觀塘成業街19-23號成業工業大廈地下2號鋪

+ 4 + 3 + 2

TORIO喫茶部

「TORIO喫茶部」以日本昭和時期喫茶部作靈感，裝潢十分精緻。(TORIO 喫茶部@Facebook)

如果你喜歡日式懷舊風格，或許你會更喜歡「TORIO喫茶部」。雖然Cafe位於工廠大廈內，但店內的裝潢卻十分精緻，綠色植物配合原木桌椅、玻璃、鏡面元素，打造出一個日本昭和時期的喫茶部。特別的是，Cafe設有靠牆的單人Bar枱位以及適合四人的包廂座位，無論是一個人到訪，或是與朋友一起前來，都有專屬的空間。

Cafe不時都會更新餐單，提供期間限定的菜式。不過，不得不提的是店內的招牌青蘋果紅茶咖喱飯，雖然日式咖哩一般味道都會甜甜的，但也比較膩，而加入了青蘋果正好帶來清新口感。品嚐完青蘋果紅茶咖喱飯，再來一杯芭菲與Pancake，充斥滿滿的幸福感。

地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓4室

+ 7 + 6 + 5

老二花廳

「老二花廳」充滿復古感，店主亦特意訂製窗花令空間感大增。(老二花廳@Facebook)

既然說是舊區的特式cafe，那隱身在旺角唐樓內的「老二花廳」，便不得不提。它是一間開在旺角麥花臣球場對面唐樓內的cafe，雖然要花上不少腳骨力，走過兩層樓梯才可到達cafe，但當踏入的一刻就知沒有來錯了。

「老二花廳」整個環境充滿「舊香港」情懷，保留原先唐樓單位內的綠白地磚外，也特意訂製窗花令空間感大增，亦有着各式各樣由店主在二手店、酒樓搜羅的舊式傢俬、風扇和雪櫃等電器，刻意打造唐樓最原始的感覺。

除呈現出極懐舊的風格，店鋪的牆身也充斥Street Art作品以及設有拜祭米奇老鼠的裝飾，充滿玩味感，亦像是一種新舊融合的感覺。

地址：旺角山東街80-82號2樓