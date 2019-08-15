【珍珠奶茶】香港年用10.8億支飲管　免飲管珍奶杯新設計口感更佳

近年台式飲品店的風潮越吹越熱，不少台灣或內地過江龍選擇在香港開設分店，像是喜茶，開幕之時每每都吸引大眾排隊兩、三個小時。只是最近反對《逃犯條例》運動已經蔓延到日常生活，有飲品店紛紛表態支持「一國兩制」，反對網民結果發起罷飲行動。除了關注本土議題，愛惜香港，也不妨走多一步愛護地球。

近年社會對環保議題的關注度逐漸增加，不少人都會改掉加重地球負擔的生活習慣，自備飲管及食物容器，但始終是小眾。在台灣，2018年3月當地環保署廢管處長賴瑩瑩曾指出，台灣每年使用塑膠飲管達30億支，數量相當驚人。香港亦不遑多讓，香港海洋公園保育基金調查發現，2019年香港人年用近10.8億支飲管，可是台灣環保署早已宣布，將進一步禁止食店提供塑膠飲管，但香港全無相關規範。

然而，仍有很多人都覺得隨身攜帶餐盒、飲品杯不方便，又指飲管難清洗等眾多原因。但以下3款在台灣眾籌網的環保飲品杯、餐盒，讓環保生活變得更方便輕鬆，而且外形美觀，各位「貪靚」女生也可以考慮入手。

（FLOAT 漂浮珍奶杯Facebook）

FLOAT 漂浮珍奶杯

2015年，美國德州農工大學海龜研究專家Christine Figgener在哥斯達黎加發現海龜的鼻子被飲筒塞住，社會大眾才醒覺一支飲筒對地球的影響。於是，有人開始使用玻璃或不鏽鋼飲筒代替塑膠飲筒。這款在台灣眾籌網上的熱門產品漂浮珍奶杯，標榜不用飲筒也能喝到珍珠。獨特的內杯設計可以盛載飲品店的大部份配料如蘆薈、芋圓等，當珍珠黏在一起的時候，只要輕輕搖晃就可以解決。飲品杯設有玻璃和塑膠兩種版本，玻璃版使用100%被回收的玻璃製造，連原材料也能響應環保。

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價錢：台幣$690（塑膠版）$890（玻璃版） 推出日期：2020年1月（預計）

Lasty 食物包

不少人外賣時會使用折疊式餐盒代替即棄外賣盒，但因為容量限制，未必可以外帶有湯的食物。第一眼看到Lasty 食物包，外型與口金包無異，難以聯想它是食物袋。折疊後的體積可以輕易放到小巧的女裝袋，重量只有180克，方便攜帶。香港尚未普及地使用環保餐盒，有時候自攜餐盒可能會遭到餐廳白眼，因為他們要花額外的時間替你打包食物。而這款食物袋的設計既能方便自己，又能方便餐廳，它的開口設計較大，而且可以站立，倒入食物時不會傾瀉。而且餐盒使用矽膠與耐熱200度的塑膠，可以放到雪櫃、微波爐或洗碗機，加熱時也不用轉移食物到其他容器。

（ LASTY Facebook）

價錢：台幣$590 推出日期：2020年1月（預計）

吸吸管

現在最常見的環保飲筒大多使用不鏽鋼製造，但缺點是不能看到飲筒內部，難以清潔污垢，因此讓不少人卻步。這款眾籌網上的熱門產品吸吸管，使用醫療級PP塑膠製造，可以折疊放到專用收納盒。而且它是夾鏈式邊緣設計，可以攤開清洗，十分方便，不如不鏽鋼飲筒般要用專用刷清洗。

價錢：台幣$359（粗、幼飲筒各一） 推出日期：2019年12月

眾籌產品等候需時，想立即入手，不妨可以考慮以下產品：