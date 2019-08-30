梁芷珊改編原作《唯獨你是不可取替》：下半生准我維護你一直不割

在這紛亂時候，在公審前，人人事先「自審」。別人還未噤聲，自己先明哲保身，特別是公眾人物及貿利機構。人稱才女、同樣又是商界女強人的的梁芷珊，風頭火勢，在個人Facebook上發表名為《全人類覺醒》的新詩，改篇自由她填詞的歌曲《唯獨你是不可取替》。 節錄如下：

讓我一生都不跟你割席，一直到花光我氣力，合上眼睛 ，時代做證，全人類覺醒。 梁芷珊

梁芷珊以文字支持抗爭者反對修訂《逃犯條例》，改寫許志安的經典歌曲《唯獨你是不可取替》，重新填詞，命名為《全人類覺醒》。

梁芷珊在庇理羅士女子中學及香港理工大學畢業，陪伴朋友選港姐，自己卻先成兼職模特兒拍了該屆宣傳。（《他來自江湖》劇照）

由才女到女強人：發覺自己阻住地球轉時，將自己推到去死角，然後去另一個位重新開始。

有關於梁芷珊的前半生，即使沒有聽過，也一定哼唱過那麼一兩句她寫的歌、或不知不覺遇過她的文字。

梁芷珊在庇理羅士女子中學及香港理工大學畢業，陪伴朋友選港姐，自己卻先成兼職模特兒拍了該屆宣傳。拍攝《他來自江湖》，算是出道，可是她自言不懂演戲，於是決心不花心思在不擅長的事上。後來，她與廣告才子練海棠拍拖，也開始了寫作生涯。我們耳熟能詳的陳慧琳《都是你的錯》、鄭秀文的《宿命主義》與許志安的《一家一減你》，都是出自她筆下，寫作多本散文小說，兒時的青春偶像劇《四葉草》系列，也是她的作品。當時更被譽為「香港四大才女」之一。

後來，她與商人羅傑承結婚，負責足球隊統籌市場策劃及市場推廣工作，後來又擔任香港足球總會董事。自然故事峰迴路轉，她跟丈夫離婚，自立門戶、創立公司，籌辦活動亦作出版、經理人，更與法籍三星米芝蓮廚師Olivier Elzer拍拖。她曾在訪問中分享，因為文化差異，二人相處不累。

她在Facbook上寫道：「我的半生，好多我自己都估唔到會做到的事，我竟然都做到。發覺自己喺度阻住地球轉時，將自己推到去死角，然後去另一個位重新開始。」

「令自己活得自在，喺自己責任，任何情況，不扮受害者，這是風骨。」（梁芷珊@Facebook）

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愛情、人生觀獨到：懷疑對方是「人渣」？帶回家給媽媽過目

梁芷珊不時在Facebook分享生活日常，也在不同報章寫專欄，說說日生活的拈拾，或談情說愛。當中一篇說到「人渣」，由身為媽媽的她說出，十分有說服力。

她定義，「一個不斷在對人擴大傷害的人，就是人渣。」而對付「人渣」最好的方法，就是避之則吉，受過傷害便永不接觸，那樣才可「止蝕」。那愛情既是盲目，又怎會有人專找「人渣」來愛呢？她建議，最好當然是帶給媽媽過目。

而除了《全人類覺醒》外，她也在Facebook表示自己正為新書「閉關」，更分享「小三」的看法，寫道：「男人貪就手，小三憑就手呢個優勢食住個男人，加埋扮幫得手，呢個位，係最好攝既位。於是霸住攝，攝住霸，愈攝愈惡係必然，至於放唔放毒，真係好睇小三份人懶唔懶。」說得咬牙切齒，未知又是否她的自身經歷，甚或要編成書？

不過，比起在感情上的是與非，筆者更喜歡她分享如何走過人生的困難。當中一句，簡直可以抄下來放案頭：「令自己活得自在，喺自己責任，任何情況，不扮受害者，這是風骨。」或愛情，或工作，高低起跌，女生哪用楚楚可憐。