【女生香港地】當半天英國貴族　還原維多利亞時期的英式下午茶

曾經炎夏的暑假是最自由自在的時光，只是暑假已離我們很遠，自由亦然。香港人最近的假日都很忙，不如偷一個下午放鬆繃緊的心情，到歐式餐廳享受特色下午茶，度過久違的慵懶日子。

The Butterfly Room：任選朱古力甜點如自助餐

瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）開業近半年，The Butterfly Room的特色下午茶是不可錯過的高水準之選。（Rosewood Hong Kong）

瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）開業近半年，雅緻的歐式設計除了成為女生新興的打卡熱點外，酒店內The Butterfly Room的特色下午茶更是不可錯過的高水準之選。The Butterfly Room環境優雅，用上了意大利品牌Giorgetti與Mobius的傢俱，打造出充滿藝術感的舒適空間。有別於一般的酒店下午茶，The Butterfly Room的下午茶層架全是精緻鹹點，包括蟹肉多士伴魚子醬、黑毛豬叉燒酥、黑松露法式鹹撻等，伴以英式鬆餅與瑪德蓮貝殼蛋糕。

而甜品則放到最後，各款如鮮果撻、閃電泡芙、法式千層酥、黑森林蛋糕等賣相吸引的甜品已於銀色餐車上靜候挑選，而喜歡朱古力的女生更不要錯過皇牌甜點「蝴蝶之吻」（Butterfly Kisses） ，以香濃幼滑朱古力包裹著棉花糖，中間綴以濃郁果香的誠意之作。

The Butterfly Room

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓

Madame Fu-Grand Cafe Chinois：夢幻粉紅色隱藏包廂

Madame Fu-Grand Cafe Chinois的浪漫復古裝潢，令女生趨之若騖。（IG＠madamefugrandcafe）

活化後的大館保留了古英式的建築風格，館內定期舉辦與文化藝術有關的活動，成為了香港人新興的假日好去處。而大館內的餐廳同樣富有特色，當中Madame Fu-Grand Cafe Chinois的復古裝潢更令女生趨之若騖。Madame Fu-Grand Cafe Chinois為特色中菜廳，同時揉合古典的歐式裝潢。

餐廳被劃分成幾個不同主題的用餐區域，分別為充滿書香感覺的Library room、擁有開揚景觀的露台位置、充滿少女情懷的Pink room等，而Pink room更成為了女生們的打卡熱點。置身夢幻的粉色空間，與閨密品嚐下午茶，猶如當上半天的貴族。

富 Madame Fu-Grand Cafe Chinois

地址: 中環荷李活道10號(舊中區警署)大館營房大樓3樓

Victorian Rose Tea Room：全港首間皇家英式下午茶

餐廳以維多利亞建築風格為藍本（IG＠victorianrosetearoom）

英式下午茶起源於維多利亞時期的貴族間，而當中使用的茶點、茶葉、餐具以至室內裝潢都非常講究，女生更需穿著正式洋裝與帽子出席以示尊重。而Victorian Rose Tea Room就是以維多利亞建築風格為藍本，裝潢以白色與金色的復古傢俱為主，配以高貴華麗的水晶吊燈，打造出與別不同的古典氣派。餐廳採用時令的新鮮食材，三層點心架上的茶點會因為季節的變化而有所轉變，每次都能帶給食客驚喜。

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Victorian Rose Tea Room

地址：尖沙咀山林道38號銀座17樓全層