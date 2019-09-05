日本「珍奶風潮」甘願排隊6小時：珍奶味唇膏、美甲圖案你接受嗎

黏韌的珍珠加上香濃的奶茶，就是台灣名物「珍珠奶茶」，不但本土人、香港人喜歡，就連外國人也非常喜歡，全球各地也有分店販售，尤其是日本人。 日本最近更興起「珍奶風潮」，他們為了一杯珍珠奶茶，可以排隊約6小時，甚至出現更多意上不到的商品，到底日本人對「珍奶」的愛有多深？

曾有日本網民為了一杯珍珠奶茶，已排隊6小時，而且同行的人也沒放棄排隊。（Alter_despair_@twitter）

曾有日本網民「オルタ絶望せよbot」在Twitter花了5 – 6個小時才買到一杯珍珠奶茶，不知是否深明日本人對珍奶，近月在日本東京便舉行了一個以珍奶為主題的展覽「Tapioca Land」。

Tokyo Tapioca Land場內充滿夢幻色彩與珍珠奶茶，教人如何不少女心爆發？（tapioca_land_2019@instagram）

期間限定！夢幻珍珠奶茶展

Tokyo Tapioca Land位於東京原宿的車站前JING，是一個可以一次過滿足珍奶狂粉願望的展覽。樂園中可品嘗超過10個品牌的招牌珍珠奶茶，而入場費更附送一杯飲品，除此之外，場內也有各式各樣的以珍珠奶茶為題的美食，有興趣的朋友也可以一試。

名為樂園，當然少不了一些影相打卡的地方，場內以夢幻的色彩佈置，並加入了珍珠奶茶的視覺特色，讓珍奶狂粉可以在珍奶中「遊走」，官方更指場內有多達10個打卡位，如珍珠球池、珍奶鐵櫃、珍奶牆等，喜歡珍奶的女生定會樂而忘返。

+ 5 + 4 + 3

東京Tapioca Land 地址：東京都澀谷區神宮前6丁目35-6 期間：8月13日 - 9月16日 時間：8月 10:00 - 19:00；9月 平日 13:00 - 19:00；假日與國定假日 10:00 - 19:00 門票：JPY1,200

測試你對珍奶的愛

除了珍奶樂園，日本人更推出了不少珍奶商品，甚至有女生以此為美甲靈感，你又能接受到它們嗎？