iPhone 11自拍無難度﹗寵物更上鏡　全球首張夜景實測效果驚艷？

九月的Apple產品發布是全球果迷最關注的年中盛事，而日前的發布會最令Apple粉絲引頸而待的相信是一系列的新iphone。在考慮是否入手新iphone前，不妨先看看這兩個專為夜間拍攝與寵物而設的新功能。

iphone 11為iPhone XR 繼承機種，雙鏡設計令拍攝效果更佳。（Apple）

Apple今年將推出三部新iphone，分別為iphone 11、iphone 11 Pro與iphone 11 Pro Max。相信不少主人也曾嘗試以iphone X的肖像拍攝模式為寵物拍照，無奈iphone並不能偵測出人像以外的攝影對象，未能為寵物拍下充滿景深的寫真。未知Apple是否聽到一眾主人的呼聲，特意於iphone 11增設了「寵物拍攝模式」。iphone 11的超廣角雙鏡頭設計大大提升相片的拍攝質素，新增的「寵物拍攝模式」可以輕易捕捉寵物活潑一面，而且拍攝後更可以調整光線強度，令一眾主人為之心動。

iphone 11增設了「寵物拍攝模式」。iphone 11的超廣角雙鏡頭設計大大提升相片的拍攝質素。（Apple）

按圖看iPhone 11（6.1吋）懶人包：

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除了「寵物拍攝模式」外，iphone 11 Pro與iphone 11 Pro Max的「夜間拍攝模式」效果令人驚艷。全新三相機系統配備超廣角、廣角及長焦距相機令低光攝影表現躍進，全新的廣角感應器配備 100% Focus Pixels以及先進的軟件，無論在室內或戶外低光環境中拍照，都可以拍出更明亮的相片。

模特兒Coco Rocha已率先試用了iphone 11 Pro Max的「夜間拍攝模式」，並展示以iphone X與iphone 11 Pro Max的夜間拍照對比圖。（Twitter＠Coco Rocha）

iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 帶來四款奪目外觀，包括亮麗的全新午夜綠色。（Apple） 在新iphone還未開賣之前，模特兒Coco Rocha已率先試用了iphone 11 Pro Max的「夜間拍攝模式」，並展示以iphone X與iphone 11 Pro Max的夜間拍照對比圖，前者拍出的照片暗淡看不清細節；後者則呈現出高度飽和的色彩，猶如利用專業相機拍攝的效果。Apple指出，與 iPhone Xs 比較，iphone 11 Pro Max可攝取額外40%的光線，令相片或影片都更出色，為相片中每一部分的質感、細節和雜訊處理帶來最佳效果。

按圖看iphone 11 Pro與iphone 11 Pro Max的拍攝效果：

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按圖看iPhone 11 Pro（5.8吋）與Pro Max（6.5吋）懶人包：