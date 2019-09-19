女生特別懶瞓、愛賴床？研究：女生用腦多要休息　男生頭腦較簡單

一個成人每日的睡眠時間應該要有7到8個小時，但是現今世代的上班族要達到這個標準也很難。特別是事情較多的女士們，每天早上都要早起化妝裝扮自己，晚上又要花時間護理，空閒的時候就煲一下劇，不知不覺睡眠時間就不斷遞減，到上床睡覺時才驚覺：「又得返6個鐘瞓！」 因此便形成了一個惡性循環，每天早上不願起床，晚上又不願意早睡，唯有等到假期才能夠安心補眠。

女士們的時間總是不夠用，經常都會犧牲睡眠時間。(pimtha@IG)

不過當你在不願起床，被另一半話你是「懶瞓豬」的時候，你也可以理直氣狀地回答，女仔特別懶瞓是正常的！因為有研究顯示，原來女性所需要的睡眠時間比男性還多！此研究是來自英國羅浮堡大學(Loughborough University)，由在睡眠神經領域研究了將近15年的前睡眠研究中心主任Jim Horne進行。

研究顯示，原來女性所需要的睡眠時間比男性還多！（《請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

睡眠研究專家Jim Horne表示，睡覺的主要功能之一就是讓大腦恢復並自我復原，當人體進入深層睡眠時，負責思考記憶、語言等的大腦皮質層會從感官脫落，然後進入修復的模式，而所需的睡眠時數就要視乎當天一整天大腦活動的複雜度和密度而定，Jim Horne又指：「當你在白天時間用腦用得愈多，晚上就需要更多的睡眠時間去修復。」

睡覺可以讓大腦恢復並自我復原。(《告白夫婦》劇照)

他在一次研究中發現女性的平均睡眠時間比男性多出了20分鐘，最主要原因原來是因為女性的大腦更加複雜，並不是指女性的大腦結構，而是她們的腦袋會傾向同時做幾件事，每天要完成的事務較繁複，所以大腦的活躍率也比男性高。

女性的大腦可以同時間做幾件事，因此活動量更大。(misselvani@IG)

相反，大部份的男性都傾向單一地工作。因此，女性的大腦需要的修復時間就更加多。不過睡眠研究專家Jim Horne也補充有部份男性的工作涉及大量決策性和橫向思維，他們所需的睡眠時間同樣也相對較長。

有男性的工作涉及大量決策性和橫向思維也會增加腦活動量。(《金秘書爲何那樣》劇照)

另外，美國杜克大學(DUKE University )醫學中心的教授Edward Suarez也有發表一份研究，分析缺乏充足睡眠對於女性的影響。該次研究調查了一共210名中年男性和女性的睡眠情況，有40%的調查對像有失眠的問題，每次睡覺都要花半個小時或以上的時間才能入睡！

調查中有40%的人都有失眠問題。(《她的私生活》劇照)

研究還發現如果女性的睡眠時間不足夠時，會連帶地產生很多心理困擾和健康問題，例如情緒變得易怒、抑鬱，有更大風險患上心臟病和二型糖尿病等，而這些狀況都沒有出現在男性的身上，所以女士們，以後可以大條道理地賴床也不怕了！

研究也發現女性睡眠時間不足夠時會產生很多心理困擾和健康問題。(《狐狸新娘星》劇照)

資料來源：《Daily Mail》、sciencedaily、NCBI