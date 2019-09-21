前f(x)雪莉退團後IG性暗示解放　是形象崩壞還是「人設」出錯？

在這個幾乎人人都把K-pop唱得朗朗上口的年代，絕對可以看出韓國娛樂圈對世界的影響。那個璀璨的K-pop世界中，光鮮亮麗背後也有陰暗的一面。每個站在舞台上的韓星，除了要經過重重選拔，還要經歷宛如惡夢的練習生時代，才能獲得那珍貴的出道機會。

當以為熬過在練習室的日子，出道成名以後，就可以盡情地「做自己」，想法未免太過天真。韓國的經理人公司對藝人有嚴厲的要求，出道後也要花大量時間練習歌舞，飲食上也要控制以免身材走樣。除此以外，連他們的性格也要控制，每個偶像都會有自己的「人設」和定位，如同人物角色設定，如身材好就會被設定為性感女星、在團中年紀較大就會設定為會照顧人、年紀小就一定要當清純女等等，讓觀眾可對偶像們留下深刻印象。即使與自己原本的性格南轅北撤，他們也被逼要跟住公司的劇本走，才能在娛樂圈生存下去。

要站上Kpop的舞台，其實並不容易。（VCG）

每個偶像背後有「人物設定」，容易被記住，可是也讓偶像們活得更累。即使離開鏡頭後，也要無時無刻戴着面具生活，擔心某一刻會被狗仔隊發現自己的「真實面貌」，辛辛苦苦建立的形象和名氣就會前功盡廢。最近，安宰賢和具惠善宣佈離婚，讓他的愛妻形象完全崩壞，甚至要退出綜藝節目《新西遊記》第7季。以下是韓國娛樂圈中「人設崩壞」的例子，到底偶像做自己就會不再受歡迎？

安宰賢離婚後，工作也受到影響。（《新婚日記》劇照）

雪莉（Sulli）

雪莉是女子組合f(x)的前成員，曾經是團隊中的「門面擔當」（泛稱隊中公認外貌最漂亮的一員），14歲就出道的她一直都是以清純形象示人。自從她退出f(x)以後，就開始逐步打破自己的小公主形象。在Instagram上傳性感照片、與朋友夜蒲的照片、不時配上性暗示的字句，與比她大14年的歌手崔子戀愛，在Instagram上放閃，對方更曾經為她創作了一首叫《吃做睡》的歌曲，歌詞十分露骨。

原本的清純形象徹底粉碎，讓不少粉絲大感失望，也因此而流失了不少粉絲。她去年在韓國節目《真理商店》談及退出f(x)的原因，坦言自己年少出道，未能承受如此沉重的壓力。只是這樣並未能挽救她的形象，不少網民仍直斥她的任性連累了整個團隊，突然退出讓當時不少活動要剎停。

點擊看雪莉的如何「崩壞」：

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草娥（ChoA）

草娥是韓國女團AOA的前主音，在團中是年紀最大的一員，因此被冠以「大姐姐」的形象。而她不時參加綜藝節目，帶給觀眾不少歡笑，也令人覺得她擁有樂觀開朗的性格。一直活在這樣的人物設定之中，她連表現出傷心難過也會感到壓力。在2017年，她終於忍不住在Instagram上訴說心聲，提及自己兩年來都受失眠困擾，也患上抑鬱症，即便如此，依然要在人前裝作開心。她直言考慮過後，決定退出AOA，過往眾人的「開心果」原來一直都活得不快樂。不能在熒幕前常常看到她的表演，粉絲固然失望，但也理解她的情況，有些人更直言退出團隊對她自身健康更好。

女團新生代或有轉機？MAMAMOO能否突破命運

MAMAMOO算是新生代的女團，2014年出道，成員有有頌樂、玟星、輝人及華莎，各有特色。她們是韓國娛樂圈中別樹一格的女團，不被「清純」、「性感」等字眼限制，沒有既定的人設，而是一直堅持做自己。隊長頌樂更開設YouTube頻道「solarsido」，分享她們私底下最真的一面。率真、不做作的她們，也一樣深受粉絲歡迎。當然，她們也有「Haters」，但只要記住即使是耀眼的偶像，也不能討好每一個人，那麼，倒不如活得輕鬆自在一點。