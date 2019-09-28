有沒試過替閨密拍照時，對方滿心歡喜地擺出各種甫士，卻被她吐嘈你的拍攝技巧？甚或是她不懂擺甫士，只能像根木頭一樣站在原地，結果出來的照片效果雙方都不滿意？就讓專業攝影師教導你如何為閨密拍出美照吧！

Mango Street由Rachel Gulotta、Daniel Inskeep、Carlton Banks三名美國生活及婚紗攝影師於2017年成立，而Daniel Inskeep 與Rachel Gulotta則曾拍攝過兩條以「如何為非專業模特兒的朋友拍照」為題的短片。(Mango Street@YouTube)

Mango Street為YouTube其中一個熱門頻道，由Rachel Gulotta、Daniel Inskeep、Carlton Banks三名美國生活及婚紗攝影師於2017年成立，主要透過影片分享不同的攝影技巧，至今已獲得93.2萬名訂閱者。雖然平日拍攝開專業模特兒，但他們的影片由淺至深入手，沒有涉及那些攝影新手聽不明白的專業名詞，絕對適合拍照不厲害的每一個你。

其中，他們則曾拍攝過兩條短片，以「如何為非專業模特兒的朋友拍照」為題，分享其拍攝技巧。或許當你學懂拍攝的方法，閨密於以後便會滿意你為她拍下的照片了！

利用線條擺甫士

「S形」拍照姿勢可助女性呈現身體曲線。(Mango Street@YouTube)

要為閨密拍攝出一系列的美照，第一步當然還是要依靠對方，如果對方只懂像個遊客一樣雙手比出Yeah的話，即使景再美、拍攝技巧再好，也難以挽回一切。Mango Street則提出首要是要引領閨密利用身體線條擺出各種甫士，如「S形」以及現時非常流行的「三角形」拍照姿勢。

拍攝時可引導對方將腰部微微傾斜，而手部則擺放於頭部和腰間位置，形成猶如「S形」的姿勢，將身體曲線呈現；不過假若你的閨密比較害羞，也可嘗試「三角形」姿勢，怕尷尬的話可簡單站在原地，將雙手擺放於頭部或臉部旁，這樣便輕易形成一個自然的站姿了。如果閨密想你為她拍攝出長腿效果的照片，也可請她微微將雙腳打開，同時伸出其中一隻腳便能顯腿長。

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以手部當道具

雙手便是一個拍攝最重要的道具。(Mango Street@YouTube)

有些人拍照時會因為怕尷尬而手拿花束、食物當道具，至少不用煩惱該擺出怎樣的姿勢動作，不過並不是時時刻刻都有這些道具在身旁，這時候Mango Street就分享可提議閨密利用雙手當作道具，把手放在下巴、臉旁，裝出頭痛、腮痛、下巴痛的肢體動作，呈現瘦臉效果之餘也可防兩手揈揈的僵硬感。不過，千萬不要強迫對方完成你的要求，否則只會顯得不自然。

捕捉不經意畫面

在閨密任意發揮的期間拍下的，就是最真實的畫面。(Mango Street@YouTube)

時時都在社交平台看到別人發佈不經意的照片，可如果想要拍攝出更自然的畫面，Mango Street就建議嘗試叫閨密任意發揮做出一系列自然動作，期間什麼也不用提示她，只需將鏡頭對準她便能夠拍出最真實的表情。

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