【12星座】旅行是人性大考驗　白羊愛埋怨無聊、獅子會當場反面？

成日都有人話，去一個旅行就可以認清對方，如果你同那個人去完旅行仍然可以做到好朋友/情侶的話，那麼一定就是真朋友/真愛。每個人去旅行都總有自己的習慣和僻好，因此每次和朋友去旅行都是一次磨合，也是考驗友情的時候。

印象中你認為旅伴最令你想即時一走了之的一句說話或行為是什麼？台灣大型旅遊網站KLOOK就透過一份「星座旅行」的網上問卷調查，根據超過700位以上的用戶回答作參考，分析出12星座去旅行時讓人一秒生氣的說話，你又覺得準不準呢？

經常聽人說去完一個旅行就會同對方絕交，難道旅行真的是照妖鏡？(anjaylia@IG)

白羊座

白羊座最討論無聊的行程。(aliaime@IG)

我覺得呢度好無聊！

白羊座是一個活潑又好奇的星座，最喜歡就是探險和新鮮感，單一的活動會讓她們感好無聊，比起一整天購物或者排隊玩機動遊戲，她們更喜歡上山下海的極限活動，偏好自由行。但是讓人最生氣的是，偏偏她們又不喜歡參與計劃行程(不自覺翻一個大白眼)。

獅子座

獅子座就是一個自大，不滿意的時候就會立即表現出來。(jessica.syj@IG)

邊個搵嘅景點啊，一啲都唔想去！

獅子座就是一個自大的星座，她們非常愛自己，所以很多時候都不會顧慮身邊人的感受。當這個旅程不滿她意的時候，她們就會立即指出，可以說是非常任性的一個星座，如果不是很熟的朋友應該會當場反面走人。

餘下10個星座的「黑人憎」旅行語錄：