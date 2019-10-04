從吃飯習慣看穿潛在個性　吃得慢的人都認為這東西比效率更重要

有時與朋友去「茶記」吃下午茶時，可以看到人生百態。有些人，外表「官仔骨骨」，吃相卻是狼吞虎嚥，放進口中的食物好像不用咀嚼般的；有的人，外表不修邊幅，配上粗獷的身型，吃相卻是斯文有禮，細嚼慢嚥的。你有沒有留到自己的「吃飯習慣」是如何呢？原來可以反映你的潛在個性。

你的「吃飯習慣」是如何？可以反映潛在個性。（《大力女子金三順》劇照）

每個人的飲食習慣可以充分地聯繫著我們的獨特個性，根據一位美國行為學家 Juliet A. Boghossian 的一份有關《進吃習慣與個人性格特點的關係》的研究報告透露，與食物相關的習慣，實際上可以揭示一個人的個性和行為傾向的特點，例如：吃飯時喜歡將食物分類，不喜歡食物混在一起的人，處事比較有條理，總是仔細思考所有情況等等。大家在吃飯時，不妨充當一個行為學家，透過留意身邊朋友的飲食習慣，了解他們的個性。

而你自己又是屬於那一個類型呢？

請從以下選項選出一個最接近你的吃飯習慣或行為： A：狼吞虎嚥型，快速進食者 B：細嚼慢嚥，慢速進食者 C：喜歡先吃完一種食物，再吃另一種食物 D：喜歡把多種食物混在嘴裡吃 E：喜歡把食物都切好、分好再食用 F：吃東西通常會發出很大的咀嚼或喝湯聲

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