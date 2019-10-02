《返校》21歲女主角被譽周迅接班人　好演技背後總有悲傷故事？　

最近台灣電影《返校》引起全城關注，改編自2017年曾經轟動一時的恐怖冒險遊戲《返校Detention》，除了故事劇情引起熱話之外，電影的女主角方芮欣─21歲台灣新生代女演員王淨也成為焦點，原來年紀輕輕的她人生資歷一點都不簡單，難怪演技這麼成熟自然。

台灣電影《返校》雖然香港仍未上映，但是討論度卻極高。(《返校》劇照)

被譽爲「周迅接班人」

《返校》中的女主角王淨更成為2019年的觸目新人。(_ginglebellaaa@IG)

王淨在18歲的時候就出道成為藝人，她最讓觀眾印象深刻的作品就是電視劇《你的孩子不是你的孩子─茉莉的最後一天》和《鬥魚》，當中還憑著 《你的孩子不是你的孩子》角逐金鐘最佳女配角。《你的孩子》中王淨飾演的是在控制狂母親壓力下自殺的女學生；《鬥魚》中她飾演的是經歷性侵仍樂觀追愛的女生。

這兩個角色對於一個演藝新星來說一點都不容易，但是王淨卻發揮出超乎年齡的早熟演技，讓觀眾對她印象深刻。有網友就評價她：「這個演員超有天份，她的情緒可以感染到人，是未來的新人獎得主。」也被曾經合作過的導演大讚是「周迅接班人」。

王淨超乎年輕的早熟演技被網友指是「天才型演員」。 (_ginglebellaaa@IG)

14歲已經出書

王淨在14歲就已經出版了第一本書《芭樂愛情》。(_ginglebellaaa@IG)

王淨在13歲的時候父母就離異，她隻身一人赴美國讀書，當時還是初中生的她為了排解枯燥的生活，開始了她的寫作之路，在網絡上以「菌菌」筆名寫小說，機緣巧合下她14歲就已經出版了第一本書《芭樂愛情》，這本書背後也有一段故事。

王淨原本是想寫個故事安慰離婚的母親，讓她重拾對愛情的信心，豈料在誤打誤撞中就出了書。之後滿肚文墨的她又在2015年出版了第2本書《蟑螂哲學》，內容是關於年輕女生的戀愛哲學，最後這本書還被瞿友寧導演看中改編成電視劇。

正所謂戲如人生，人生如戲，有時候演員也可能只是在演自己，王淨的成熟演技有部份可能也是緣於她的人生經歷。由於王淨的父母在她很小的時候就離異，她還孤身一人在外國讀書，因此養成了非常獨立的個性。《返校》的導演徐漢強之所以選王淨擔任女主角，就是看中了她開朗外表下那顆內斂、抑鬱的內心。

王淨小時候也經歷過不少磨練，人生經歷可能也是她擁有超齡演技原因之一。(_ginglebellaaa@IG)

王淨的父母因為教育觀念不同，經常在她面前吵架。母親認為要支持女兒的夢想，父親則看重成績，兩人的爭執讓當時的王淨認為是自己的問題，一度患上了憂鬱症，父母離婚後讓她非常內疚，還要去求助心理醫生。幸好堅強的她也沒有誤入歧途，上天還是有好好眷顧這個女孩。

父母的離婚讓她非常內疚，還要去求助心理醫生。(_ginglebellaaa@IG)

外國求學受到校園欺凌

王淨在美國讀書時也曾因體重而受過校園欺凌。(_ginglebellaaa@IG)

王淨在美國讀書的時候也曾因為外貌而受過校園欺凌，當時的她體重有60公斤，同學們都嘲笑霸凌她，讓當時的王淨受到心理創傷。但是王淨從來就不是甘願低頭的人，她並沒有因此退縮，反而加入了霸凌同學的壘球隊，用實力打低她們，讓對方主動道歉。

上天對王淨非常眷顧，多才多藝的她原來還擁有動人的歌聲。17歲的王淨在搭的士時獻唱了一首「小幸運」被司機錄下影片並上傳到網絡，影片瞬間爆紅，然後就受到了電影《痴情男子漢》劇組的發掘出道，成為了電影的女主角。一開始王淨還以為自己會以歌手的身份出道，但是卻誤打誤撞開始了演員之路。

娛樂圈裡花瓶很多，雖然王淨長相清純甜美，但是她的戲路卻一點也不窄，似乎什麼類型的角色她都拿捏得很準確，用實力證明自己，剛好又擁有一把「天使吻過的聲音」，又剛好滿肚文墨，這些才是真正的「人生嬴家」吧？