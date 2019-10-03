很多人總是會羨慕社交網絡上的網紅擁有出眾的外貌和苗條的身材，明星的照片或者廣告無不呈現完美的面貌，社會上總是渲染著「瘦就是美」的觀念。這種審美觀念的世界讓很多女人掉進了追求完美外貌的萬丈深淵，拍一張照片只要有哪一個地方肥了點、不夠美、看不順眼就要修圖，仿佛肥和醜就是女人的原罪。

這位生完第二胎的少婦Renata Neia為了激勵自己就拍下了這些爆笑的對比照，以一個幽默的形式還完了現實。(renata_neia@IG)

不過這個世道上總會有人逆流而行，畢竟不是所有人都選擇展示完美這個無底洞。巴西一位生完第二胎的少婦Renata Neia，就因為產後體重增加了不少，身上的肥肉讓她的自尊心大受打擊，因此她決心進行減肥，準備拍下照片記錄低自己的減肥成果。

當雜誌封面的完美模樣，回到現實世界和素人身上時...(renata_neia@IG)

不惜出賣自己的「肉」體，誠實地告訴大家什麼是「理想與現實」

不過由於單單自拍實在太單調，她就決定要模仿明星們拍硬照的甫士，以搞笑的自嘲形式提醒自己要減肥。但是這個舉動讓她也漸漸學懂欣賞自己的美，而不是一味地追求明星的光鮮的外表，同時以一個幽默的方式誠實地告訴大家什麼是「理想與現實」。

「理想與現實」的對比照：

+ 25 + 24 + 23

另外除了Renata Neia之外，其實還有一位同樣也因為模仿明星硬照而爆紅的人，她就是Celeste Barber。不同於Renata Neia素人的身份，Celeste Barber是一位喜劇藝人、演員兼作家，她的Instagram更坐擁6百多萬的followers，這樣粉絲數目甚至比很多荷里活巨星還要多。

喜劇演員Renata Neia也是因模仿明星硬照而爆紅。(celestebarber@IG)

接受真實的自己，並勇於展露不完美一面

Celeste Barber備受歡迎的原因就是她總是可以拍出一些讓人捧腹大笑的致敬明星的模仿照，照片當中又充滿她幽默的個人特色。Celeste Barber是在2015年的時候自創了名為「#CelesteChallengeAccepted」的挑戰，打算測試一下普通人跟著名人做的事情會有什麼不同進行拍攝。

恰到好處的浮誇模仿效果，讓她瞬間成為IG紅人，不少被她模仿的女星還轉載了她的帖子並成為了她的粉絲，可想而知Celeste Barber的喜感威力之大，感染了不少人。

喜感十足的明星模仿照：

+ 21 + 20 + 19

以上兩位女生的崩壞照，無不都帶出了一個重要信息，世上沒有人是完美的。當你羨慕那些表面看起來很奢華、精心設計的網紅照時，其實背後不知道重覆修圖、重拍了多少次，只是為了展現自己最美的一面。但是真正的美，是接受真實自然的自己並勇於展露，而不是跟隨社會的目光走，正因為世上沒有人是完美的，更不應該沉迷於假像所帶來的美好。