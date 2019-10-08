Tiffany Blue Box Café登港　嚴選不能錯過菜式　早上影相最迷人

穿着黑色長禮服，戴着珍珠頸鏈，站在紐約第五大道Tiffany & Co.的店舖前，一手拿着麵包，一手拿着咖啡，望着珠寶，吃着早餐，柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中的一幕，令不少女生都奢望可在Tiffany & Co.店內享用早餐。 2017年，美國紐約率先把這美夢成真，在第五大道開設Tiffany Blue Box Café，提供早午晚餐，吸引各地粉絲朝聖，來到2019年10月，紐約Tiffany Blue Box Café決定進註香港，成為亞洲第一、全球第二間分店，筆者當場率先為大家探索一番。 攝影：黃舒慧

Tiffany Blue Box Café 在尖沙咀北京道一號開設全球第二間分店。（黃舒慧攝）

充滿Tiffany Blue，Tiffany迷不能錯過的…

不少品牌都推出Café吸引粉絲朝聖，到底Tiffany Blue Box Café有甚麼過人之處呢？

論裝潢，咖啡室已經略勝一籌，其豎立在北京道一號商場一隅，以Tiffany著名色彩玻璃為設計重心，讓自然光射入，非常舒服，筆者也發現早上到中午12點前太陽剛好射進店內，非常適合拍照，效果甚好；放假不想早起的女生也不必擔心錯過了「良辰美景」，因為咖啡室另一邊設有裝潢較高級的VIP區，位置較寬敞，放不少Tiffany的特別版作品供客人欣賞，猶如置身迷你Tiffany藝術廊。

全店又以Tiffany Blue為主，小至杯子、大至椅子都有着Tiffany的影子，不論是粉絲還是一般女生，相信也喜歡此地。

更多夢幻Tiffany Blue裝潢：

+ 9 + 8 + 7

菜式精緻，極有驚喜

咖啡室不止談裝潢，食物的水準也相當重要，雖然比一般Café值錢偏高，但絕對值得一試。

Tiffany Blue Box Café不止裝潢吸引，連食物質素也喜出望外。 （黃舒慧攝）

在數十樣菜式中，筆者非常推介班尼迪水煮蛋（$198），它是傳統班尼迪的變奏，將意大利飯煎成脆米飯餅，取代傳統鬆餅，外層黃金香脆；濃稠蛋汁伴着豬肉絲及脆米餅一起吃，香郁可口，而且是適合麩質敏感的人士進食。

另外，當然不能缺少女生最愛的下午茶，Tiffany Afternoon Tea定價$688／2位（兩位起，加一位$358），包咖啡或茶，三層架下午茶的頂層是造型精緻的甜點，包括別具品牌特色的「Tiffany 鳥巢」，以脆米粉伴棉花糖朱古力；中層則鹹點推介「鴨肝醬凍球」是用車厘子啫喱裹着自家製的幼滑鴨肝醬，面層的開心果碎更添口感。

+ 2

如果有留意紐約的Café，相信看過一個以Tiffany禮物小盒子造型的蛋糕，The Blue Box Cake是在美國旗艦店極受客人歡迎，香港店也會推出此蛋糕，並製作香港店的獨家口味：蛋糕內層是海鹽焦糖味及白芝麻味的慕絲，與杏仁朱古力醬及朱古力海綿蛋糕相間，質感軟滑香郁。但蛋糕只限預訂，想食的朋友便要在網上訂枱時同時預訂，並由餐廳致電確認成功訂購。

想實現Tiffany & Co.店內享用美食，趕快約閨密同行吧！

點擊查看更多菜式：

+ 9 + 8 + 7