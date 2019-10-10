男女間能否存在純友誼是道沒有答案的辯論題，很多人認為二人若走得太近定會產生愛慕。不過日久生情這套說法，看來並不能套用於洪永城與黃翠如這對最佳拍檔的身上，二人經歷良多的友情也證明了世上確是有一種超越性別的情誼，即使她結婚了他也在忙，關係始終不變。

洪永城與黃翠如相隔五年，再次合作主持旅遊節目《出走澳洲》，以自駕遊形式遊歷澳洲。（IG＠guruhung）

重回十年前初次合作之地 相知相惜走遍世界每個角落

洪永城與黃翠如從有線電視走到TVB，被公認為最佳的旅遊節目主持。相隔五年，二人再次合作主持旅遊節目《出走澳洲》，以自駕遊形式遊歷澳洲。這趟旅程有別以往，洪永城與黃翠如特意重回二人初次拍攝旅遊節目的地方塔斯曼妮亞。十年前的他們一臉稚嫩，經歷了這些年的發展，二人不但闖出了自己的天地，黃翠如更步入婚姻，與蕭正楠結為幸福的一對。

洪永城與黃翠如從有線電視走到TVB，被公認為最佳的旅遊節目主持。（IG＠wongtsuiyu）

十年情誼沒有被歲月沖淡，反倒是培養出二人獨有的默契。黃翠如曾於一次訪問中表示自己十分欣賞洪永城，認為他於鏡頭前沒有選擇收藏個性，反而把真性情展現人前，啟發了當時第一次主持旅遊節目的自己。

按圖看二人於《出走澳洲》的旅程點滴：

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長久的友誼比短暫的戀情更珍貴 也只有對方能接受如此沒底線的自己

女星形象一貫優雅斯文，然而黃翠如的女漢子個性於觀眾眼中卻毫不突兀，更覺親切貼地。旅遊節目的異地風光固然吸引，但總會被洪永城與黃翠如吵吵鬧鬧的畫面比下去。每次二人無拘無束地互相調侃、不顧形象地做出瘋狂的事，都是印證著對彼此的信任與了解。正因此沒有把對方當成交往對像，才能於他的眼下自由地卸下偽裝。

旅遊節目的異地風光固然吸引，但總會被洪永城與黃翠如吵吵鬧鬧的畫面比下去。（IG＠wongtsuiyu）

洪永城與黃翠如的友誼超越男女間的情愫，多年來始終不變：

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黃翠如曾於IG有感而發的指洪永城是朋友中最惡的一個人，同樣卻是最了解她的一個人。洪永城卻認為她身邊的人，包括蕭正楠，都太愛錫黃翠如，所以他才要對她惡。他更有幾次於通話時凶狠而直接地說穿了黃翠如的問題，令她孤身一人於路邊哭泣。現在友誼早已昇華，「十年友誼，早已變成了對方的惡爺，互相直指對方的缺點；也成了對方的字典，你不用說，我明。」黃翠如道。

或者男女間不存在單純的友誼，只是經歷良多後他們早已發展成比情人更重要的關係，雖然不曾在一起，彼此的情誼卻更讓人難以忘懷。