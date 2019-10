【最萌星二代】神複製父母基因　笑容餅印一樣　誰是最可愛萌B？

近年不少女星都已經晉升為人母,她們的Instagram最常見的不是自己的美照,而是變身「曬B狂魔」,經常分享子女的可愛日常。星二代盡得父母的優良基因,可愛的樣子亦俘虜大批粉絲,人氣與明星父母不相伯仲。以下7位萌爆星二代BB,你又最喜歡哪一位呢?

陳茵微和囡囡Camilla

陳茵微和囡囡Camilla好像複製出來一樣,十分似樣。(aimeechan_official@IG)

陳茵微(Aimee)同陳豪結婚後基乎一年生一個,生下兩子一女。在三個小朋友當中,最得媽媽美貌真傳的,一定是小女兒Camilla。今年已經3歲的Camilla跟陳茵微好像餅印一樣,五官精緻,笑容一樣甜美可愛,Camilla更十分精靈鬼馬,年紀細細已經有媽媽般的港姐風範,懂得扮靚挽著手袋擺甫士影相,如同一個小港姐一樣,完全就是迷你版的Aimee。

更多Camilla可愛萌照:

鄭希怡和囡囡「梁浸浸」

今年只有3歲的梁浸浸同媽媽一樣長得高又有長腿,再大就更加不得了。(yumiko.chengy@IG)

鄭希怡(Yumiko)的女兒Avery(暱稱梁浸浸)深得一眾網民喜愛,同樣今年3歲的梁浸浸可以說是半個網紅,媽媽鄭希怡為她開設的Instagram已經有過超過12萬的粉絲。同鄭希怡似到十足的梁浸浸除了有一頭可愛的捲髮之外,面對鏡頭她一點都不怕醜,古靈精怪又表情多多,難怪人見人愛。

小網紅星二代「梁浸浸」:

羅敏莊和囡囡陳禛

羅敏莊兩公婆同6歲的女兒陳禛就好像朋友一樣,感情十分好。(陳國邦Facebook)

羅敏莊跟6歲的女兒陳禛就好像朋友一樣感情十分好,無話不談。陳禛更遺傳了父母的藝術細胞,能歌善舞,也非常熱愛表演自己。在鏡頭或者群眾面前的她完全不會膽怯,非常活潑鬼馬,可以說非常有潛質進入娛樂圈。雖然囡囡演藝細胞爆棚,不過羅敏莊也曾在訪問表示未有打算讓她踏入娛樂圈,最重要是以小朋友的快樂成長為前題。

活潑鬼馬​的星二代陳禛:

鍾嘉欣和囡囡Kelly

鍾嘉欣囡囡Kelly今年已經3歲,外表有點兒混血兒的她十分可愛。(chungkayanlinda@IG)

充滿母愛的鍾嘉欣早前就為女兒Kelly親手寫了一首歌《做你的晨曦》,更出動全家一起拍攝MV,十分溫馨。今年3歲的Kelly外表有點像混血兒,好像一個洋娃娃一樣,十分可愛。雖然很多網民都表示Kelly比起鍾嘉欣更似爸爸Jeremy,但是一看到鍾嘉欣小時候的照片會就知道,原來跟媽媽也長得很相似,也有複製級基因呢!

可愛得的像洋娃娃的Kelly:

胡杏兒和囝囝Brendan

胡杏兒的大兒子Brendan也是不少網友心中的最萌星二代。(myoliemyolie@IG)

要說最萌星二代又怎少得了胡杏兒的大兒子Brendan(暱稱Baby Lee)呢?擁有一張「天然呆」面孔的Baby Lee除了深得一班胡說八道會成員及粉絲的喜愛之外,就連網友們也深陷Baby Lee呆萌的表情中!圓碌碌的大眼晴、肥嘟嘟的面頰加上疑惑的八字眉,這個趣緻的小男孩固然能迷倒身邊所有女生吧!

迷人小男孩Brendan:

岑麗香和囝囝Jacob

岑麗香在今年3月誕下Jacob後,在百日宴時首次公開bb的正面照。(heungheungeliza@IG)

今年3月誕下兒子Jacob的岑麗香(香香),真是完全展現了什麼叫天生麗質。經歷懷孕生產以後,好像完全不留痕跡一樣,沒有半點走樣肥腫,身材一樣纖瘦苗條。在Jacob百日宴的時候,香香終於公開BB的正面相,還留言問大家"Does he look like a BB香 or BB強?"在暫時看來,Jacob完全遺傳了媽媽又大又細長的眼型,不知道「小強強」再長大點會像媽媽還是爸爸多一點呢?

Jacob長得更像誰呢:

周汶錡和囝囝Jacques Lepeu

周汶錡和法籍丈夫生下了2個可愛的中法混血兒。(kathychow520@IG)

周汶錡(Kathy)和法籍丈夫Julien Lepeu生下的兩位囝囝擁有中法混血基因,長得帥氣又可愛,迷暈不少女性網友。周汶錡經常為兩兒弟悉心打扮,穿搭有名模媽媽把關,當然時尚又型仔。4歲的大兒子Jacque更是活潑又好動,周汶錡時不時會在IG上分享他的有趣互動,表情豐富的Jacque深得網民歡心,而呆萌的弟弟現在也會學哥哥搞怪,有兩個這麼可愛的兒子,Kathy肯定感到十分滿足,一家四口幸福得隔著屏幕也感受得到啊!

混血小美男Jacque: