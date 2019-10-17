【Sulli雪莉逝世】韓國女性的悲哀？人氣爭議小說　道盡壓迫諷刺

韓國女星雪莉突如其來的死亡，令女性權益問題再次推上風口浪尖，在男權主義盛行的韓國社會，女性在日常生活中總是會遇見種種不公對待。韓國不少女性小説正探討了這個問題，其中《82年生的金智英》一書一出版，就在韓國社會悄悄投下一枚無聲炸彈，頓時熱議四起，當然評論有好有壞，但是女性議題已毋庸置疑成爲社會矚目的焦點。 除了趙南柱的《82年生的金智英》外，韓國還有不少優秀的當代女作家以及女性文學作品值得閲讀，相信書中之所寫會引起不少讀者的共鳴，一起來看看還有哪些優秀書籍吧！

1. 趙南柱 《82年生的金智英》 （82년생김지영）

《82年生的金智英》韓國小説書籍封面。（NAVER 截圖）

這本小説一問世就掀起軒然大波，不但成爲當年最暢銷書籍之一，還有不少名人爲之推薦，當中包括南韓總統文在寅、防彈少年團金南俊等，雖然獲得極高的話題性，但是當中的爭議也不小。其中，韓國人氣女團RED VELVET成員Irene公開自己正閲讀這本書，卻遭到不少男性粉絲的抵制，不但留下辱駡性的評論，甚至有人焚燒Irene的相片。到底這本書寫了什麽，會引起這麽多爭論?

Irene曾經因閲讀《82年生的金智英》引起風波。（RedVelvet@FB)

智英她有點不舒服，真的，她最近生病了

書中的主角金智英出生於1982年，有著韓國最普通不過的名字，過著最平凡不過的日子。她有一個家庭，與丈夫結婚三年後育有一女，也因此辭掉工作當起家庭主婦。看似波瀾不驚的平凡日子，卻在金智英不斷出現異常言行而悄悄改變。

她突然開始用自己的母親、過世的學姐的口吻與大家交談，語出驚人的她被丈夫帶去做心理咨詢，同時金智英從小到大以來所經歷的故事，也逐漸被揭露……從小弟弟就受到家庭的寵愛、高中上補習班被男生跟蹤卻受到父親的斥責、職場上受到的騷擾與不公平待遇、結婚後生兒育女的重擔等等，這就是金智英每天過著的「平凡生活」。

《82年生的金智英》將被拍成電影，即將上映。（劇照）

一切看起來都「理所當然」

沒有曲折離奇的情節，平淡如流水的文字將金智英一路以來的遭遇向讀者娓娓訴説，正是這種平淡與平凡，這一份每個人都有的「理所當然」，才讓故事更貼近我們的日常生活。或許我們曾經都是「金智英」，有經歷過她的遭遇；或許我們周遭有無數個「金智英」，在强大的體制架構的壓迫下，「活出自我」並不容易。

這本刻畫當地女性遭受不公平待遇的小説近期被翻拍成電影，由人氣韓國男演員孔劉以及女演員鄭裕美出演，同名電影《82年生的金智英》將於10月23日在韓國率先上映，香港場將於11月上映。

同名電影《82年生的金智英》由孔劉和鄭裕美主演。（劇照)

2. 韓江《素食者》（채식주의자）

這部作品曾獲得英國文學大獎「布克獎」，也是目前爲止首位獲得這個獎項的亞洲作家。同時，韓江也榮獲韓國最高文學獎——李箱文學獎，這名畢業於韓國延世大學的「70後」女作家，著實來頭不小。

韓國女作家韓江曾獲得英國文學大獎「布克獎」。（NAVER 截圖）

我做夢了。幽深黑暗的樹林，看不到一個人影。長著細尖葉子的樹枝將的手臂和臉頰劃出了一道道血痕。

書中女主角英惠因長期受血腥殺戮的夢魘所困擾，開始拒絕吃肉，她的行爲也開始漸趨怪異，甚至讓事情發展至失控狀態……全書分爲三個部分，分別由英惠的丈夫、英惠姐夫以及她姐姐仁惠的視角來敘述英惠的故事。在詭異、華美絢麗又血腥的文字描繪下，呈現一場在道德、自由、關係間的拉鋸戰，絲絲入扣的複雜心理描寫帶領讀者進入一個又一個深淵。

「素食主義」只是一個隱喻，當一個人偏離社會「墨守成規」的軌道，開始做出異於常人的行爲，就會被認爲是精神不正常，並要求進行正常的人事活動。英惠的遭遇反映許多女性都活在世俗的條框中，在束縛中尋找出路或自取滅亡都充滿諷刺。又有誰能夠定義何爲「正常」？暴力與血腥的背後，更顯這個社會的醜態與扭曲。

《素食者》一書封面。（NAVER 截圖)

3. 申京淑《請照顧我媽媽》（엄마를 부탁해）

《請照顧我媽媽》是申京淑的代表作。（NAVER 截圖）

《請照顧我的媽媽》可以說是作家申京淑的代表作，更榮獲得第五届英仕曼亞洲文學獎。故事從一個家庭的母親突然在熙熙攘攘的首爾車站失蹤後展開，在開始寫尋人啓事時，家中的每一個人都開始回想起記憶中母親的模樣以及生活中的點滴。母親的面貌是怎樣的，家人是否還記得？故事分別以家中兒女、丈夫、母親本人的視角來描述，母親過去點滴的付出漸漸被喚起、知曉，或許此時才發現母親早已在每個人的心中「走失」……

這部書訴説的是母親的偉大，沒有人生來就是要成爲「母親」的，在學習如何成爲「媽媽」的同時，伴隨的是不爲外人所知的痛苦、辛勞與犧牲，在子女以及丈夫都覺得「應得」時，母親突然的離開才會發現這些付出的「難得」。在能夠陪伴的時候，珍惜自己的家人，我想這正是作者希望看見的。