水行俠繼女Zoe Kravitz任新貓女　從自卑學懂自愛　成功不靠父幹

DC電影《Joker》贏盡票房與掌聲,日前電影公司宣佈《蝙蝠俠》(Batman)將由為《吸血新世紀》(Twilight)男星Robert Pattinson任男主角,而貓女則由「水行俠」Jason Momoa 繼女Zoe Kravitz飾演,令人期待這對全新組合將會刷出怎樣的火花。

Zoe Kravitz將飾演新《蝙蝠俠》中的貓女(Getty images)

星二代成功並不靠父幹

不少人對充滿個性美的Zoe Kravitz並不陌生,她曾參演電影《分歧者》(Divergent)、《怪獸與葛林戴華德的罪行》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)、HBO劇集《Big Little Lies》等。除了演戲,Zoe Kravitz也喜歡音樂創作,更與她的好友組成了R&B樂隊Lolawolf。

Zoe Kravitz出身於演藝世家,是搖滾巨星Lenny Kravitz與知名演員Lisa Bonet的女兒,Lisa Bonet於兩人離異後改嫁Jason Momoa,Zoe Kravitz便成為了「水行俠」的繼女,於戲內戲外都是「一家人」。雖然背負星二代的名銜,Zoe Kravitz卻未有因此而自滿,反而是比其他人更努力證明自己。

在她上高中時,當有女生不喜歡她時便會說:「你以為你很才華嗎?你擁有這樣的成就是全憑明星父母的加持。」Zoe Kravitz承認父母的關係為她爭取了進入演藝圈的入場券,所以為了獲得他人真正的認同,她更需要加倍用力的工作。

Zoe Kravitz擁有非裔美國人及猶太血統,舉手投足都充滿著異國風情。(IG@zoeisabellakravitz)

根據外媒的報導,Zoe Kravitz於這次的選角中擊敗了《狂野時速》演員Eiza González、奧斯卡最佳女配角Alicia Vikander與《Joker》演員Zazie Beetz,奪得貓女這角色。Zoe Kravitz擁有非裔美國人及猶太血統,舉手投足都充滿著異國風情,加上獨到的時尚觸覺,受到不少品牌如Vera Wang、Balenciaga、Saint Laurent等的青睞。

小時候的Zoe Kravitz原來是位欠缺自信的女生。(IG@zoeisabellakravitz)

關於新任貓女Zoe Kravitz,你要知道的幾件事:

不為別人而追求美 不完美才令自己與眾不同

只有157cm身高的Zoe Kravitz的美充滿個性,擁有著獨一無二的時尚魅力。她雖然沒有傳統貓女的精緻感覺,但展現的那種狂野性感卻令人難以忘懷。然而,誰又會想到小時候的Zoe Kravitz原來是位欠缺自信的女生。她童年時曾就讀於私立學校,同學均來自富裕的家庭,並對Zoe Kravitz的一頭捲髮非常好奇,這令她感得自己像異類,並設法拉直頭髮來突顯自己的半美國血統。她更因為對身份認同的不安感導致飲食紊亂,患上厭食症。

只有157cm身高的Zoe Kravitz的美充滿個性,擁有著獨一無二的時尚魅力。(IG@zoeisabellakravitz)

經歷了如此不健康的時期,Zoe Kravitz慢慢意識到真正的美麗是從自我欣賞開始,一個女生懂得自愛便是她最美麗的時候。追求美麗並不是為了獲得別人的讚賞,是為了自己的好心情。與其花力氣應付他人的眼光,不如練就笑對閒話的好修養,成為一位不為世俗左右的知性女生。

全新《蝙蝠俠》將於2021年上映,在期待Zoe Kravitz演出的同時,不妨重溫一下歷代貓女的迷人氣質: