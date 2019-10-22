水行俠繼女Zoe Kravitz任新貓女　從自卑學懂自愛　成功不靠父幹

DC電影《Joker》贏盡票房與掌聲，日前電影公司宣佈《蝙蝠俠》（Batman）將由為《吸血新世紀》（Twilight）男星Robert Pattinson任男主角，而貓女則由「水行俠」Jason Momoa 繼女Zoe Kravitz飾演，令人期待這對全新組合將會刷出怎樣的火花。

Zoe Kravitz將飾演新《蝙蝠俠》中的貓女（Getty images）

星二代成功並不靠父幹

不少人對充滿個性美的Zoe Kravitz並不陌生，她曾參演電影《分歧者》（Divergent）、《怪獸與葛林戴華德的罪行》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）、HBO劇集《Big Little Lies》等。除了演戲，Zoe Kravitz也喜歡音樂創作，更與她的好友組成了R&B樂隊Lolawolf。

Zoe Kravitz出身於演藝世家，是搖滾巨星Lenny Kravitz與知名演員Lisa Bonet的女兒，Lisa Bonet於兩人離異後改嫁Jason Momoa，Zoe Kravitz便成為了「水行俠」的繼女，於戲內戲外都是「一家人」。雖然背負星二代的名銜，Zoe Kravitz卻未有因此而自滿，反而是比其他人更努力證明自己。

在她上高中時，當有女生不喜歡她時便會說：「你以為你很才華嗎？你擁有這樣的成就是全憑明星父母的加持。」Zoe Kravitz承認父母的關係為她爭取了進入演藝圈的入場券，所以為了獲得他人真正的認同，她更需要加倍用力的工作。

Zoe Kravitz擁有非裔美國人及猶太血統，舉手投足都充滿著異國風情。（IG＠zoeisabellakravitz）

根據外媒的報導，Zoe Kravitz於這次的選角中擊敗了《狂野時速》演員Eiza González、奧斯卡最佳女配角Alicia Vikander與《Joker》演員Zazie Beetz，奪得貓女這角色。Zoe Kravitz擁有非裔美國人及猶太血統，舉手投足都充滿著異國風情，加上獨到的時尚觸覺，受到不少品牌如Vera Wang、Balenciaga、Saint Laurent等的青睞。

小時候的Zoe Kravitz原來是位欠缺自信的女生。（IG＠zoeisabellakravitz）

關於新任貓女Zoe Kravitz，你要知道的幾件事：

不為別人而追求美 不完美才令自己與眾不同

只有157cm身高的Zoe Kravitz的美充滿個性，擁有著獨一無二的時尚魅力。她雖然沒有傳統貓女的精緻感覺，但展現的那種狂野性感卻令人難以忘懷。然而，誰又會想到小時候的Zoe Kravitz原來是位欠缺自信的女生。她童年時曾就讀於私立學校，同學均來自富裕的家庭，並對Zoe Kravitz的一頭捲髮非常好奇，這令她感得自己像異類，並設法拉直頭髮來突顯自己的半美國血統。她更因為對身份認同的不安感導致飲食紊亂，患上厭食症。

只有157cm身高的Zoe Kravitz的美充滿個性，擁有著獨一無二的時尚魅力。（IG＠zoeisabellakravitz）

經歷了如此不健康的時期，Zoe Kravitz慢慢意識到真正的美麗是從自我欣賞開始，一個女生懂得自愛便是她最美麗的時候。追求美麗並不是為了獲得別人的讚賞，是為了自己的好心情。與其花力氣應付他人的眼光，不如練就笑對閒話的好修養，成為一位不為世俗左右的知性女生。

全新《蝙蝠俠》將於2021年上映，在期待Zoe Kravitz演出的同時，不妨重溫一下歷代貓女的迷人氣質：