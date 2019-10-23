C君結婚派Q版公仔喜帖 　設計反映低調性格　哪對明星夫妻最自戀

娛樂圈喜事一宗接一宗，去年透過演唱會宣佈即將與港台DJ女友黃天頤結婚的C君，終於在日前完成過大禮儀式，亦向親友們發出12月13日婚禮的喜帖；而喜帖更印有一對新人的Q版公仔，貫徹C君的搞笑本息。

農夫成員C君將於12月與港台DJ女友黃天頤結婚。(tinyeewong@Instagram)

於戀情一向低調的C君，曾於2012年與前女友有過結婚的念頭，但卻有傳女方因擔心C君的地中海貧血遺傳病會影響到下一代，因而決定結束6年情。被傷害過、看到隊友陸永與老婆Reina幸福滿滿，這次終於輪到C君。

C君與黃天頤拍拖4年，二人甚少會於社交平台上發佈合照，不過卻時常發佈與一群朋友的大合照，證明大家融入於對方的生活圈子，不過卻愛得低調。

黃天頤日前在社交平台分享他們的喜帖，喜帖以傳統的大紅色為主，而且印有「鄭黃聯婚」的字眼，可是在設計上卻帶有高度的創意，先是加入了對聯「難得咁人齊，想你早啲嚟」，更加請來本地漫畫家林祥焜繪畫出一對新人與愛貓的Q版漫畫公仔。黃天頤則表示自己從沒幻想過自己能夠駕馭旗袍造型，亦從來沒有幻想兩隻愛貓會「坐定定」。喜帖的設計不但充滿農夫風格，更成就了一對新人的許多幻想，絕對是結合了二人的想法與特色於此。

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如果你也正為喜帖款式而感到煩惱，不希望是沉悶又亳無特色的設計，或也能從一班明星們的喜帖涉取靈感。

【Q版公仔】鍾欣潼（阿嬌）、賴弘國

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國結婚時，也選用Q版公仔的「喜帖」。(manifokfok@Instagram)

以傳統結合新潮元素的藝人又豈會只有C君？鍾欣潼（阿嬌）於去年12月結婚擺酒時所發送的喜帖亦是將一對新人化身成為身穿中式禮服的Q版公仔，喜帖均是以大紅色為背景，凸顯傳統與創新的一面。不過最具心思的還是，二人將喜帖變成一個外置充電器（尿袋），特別之餘更不會造成浪費，相當實用。

【點擊看】鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國的甜蜜照片

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如果不太愛好Q版公仔的女生，亦可參考以下明星們的喜帖款式。不說不知道，原來他們的喜帖竟是出自於同一間設計公司，同樣以簡約格調取勝。

【簡約復古風】文詠珊（Janice Man）、吳啟楠（Carl）

Janice Man於於意大利時間10月12日在意大利科莫湖湖畔古堡Villa Erba浪漫完婚。(Vcg.com)

Janice Man選擇於意大利古堡行禮，坐船進場以及6位數的水晶刺繡拖尾婚紗讓人矚目，同時極具童話公主感，不過Janice Man的喜帖卻走復古風格，以簡約設計為主，白色主調色搭配金色文字，印有新人的英文名與婚禮地點科莫湖湖畔古堡Villa Erba，而喜帖封套則以紅色天鵝絨材質製作而成，有喜慶之意以及高貴華麗的氣派。

【點擊看】文詠珊（Janice Man）與吳啟楠（Carl）的甜蜜照片

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【粹合婚禮元素】陳展鵬、單文柔

陳展鵬、單文柔的喜帖粹合二人婚禮元素，更有二人的「接吻」大頭照給各位貴賓珍藏。(sanstation_stationery@Instagram)

陳展鵬與單文柔的婚禮綜合海、陸元素，二人更一反傳統，選擇於遊艇上進行結婚儀式，包括向對方宣讀結婚誓詞與拋花球。不但婚禮創新，陳展鵬與單文柔的喜帖也非常特別，以盒子盛載之餘更藏於他們的唯美婚照當中。貫徹婚禮主題，喜帖以海藍色作主調，配合啞金色文字，以及印上遊艇和麻繩的圖案，同時綁上一條麻繩以營造遊艇元素的感覺。同時，用來封口的貼紙則印有「RP」標誌，正正代表陳展鵬（Ruco）與單文柔（Phoebe），極具心機之作。

【點擊看】陳展鵬與單文柔的甜蜜照片

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【拒絕大路設計】卓韻芝、梁子賢

卓韻芝一反傳統，選擇墨綠色喜帖。(gxinstagram@Instagram)

卓韻芝與從事電影美術工作的梁子賢於去年9月結婚，其婚禮所有細節均一切滿藏心思，不但拒絕大路設計而親手製造婚戒，喜帖亦一反傳統。經過多番修改，卓韻芝與梁子賢大膽採用墨綠色作為喜帖主調顏色，喜帖上印有二人英文名字以及有關婚禮細節的燙金字體，感覺創新高貴同時又不失大體。而且喜帖的背面更印上了卓韻芝所寫的詩句「缺一塊詞／原來是組成我的你／萬盟歸一／今晚你身影圓滿故與事」，二人的浪漫盡見於細節位。

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