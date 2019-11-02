鍾凱琪（Kitty）這個名字對觀眾而言很陌生，換個名字「池美麗」或許會更親切。在無綫做了13年特約演員，一直都是飾演不起眼角色，2年前首次在愛回家登場，飾演她在無綫第一個連戲角色，被嬌縱溺愛的運輸公司太子女，性格刁蠻任性，想要的從不會放手。

而鍾凱琪恰恰與池美麗相反，不是含着金鎖匙出生，為了生活更多時候需要妥協。沒有特別出眾的樣子，沒有苗條纖瘦的身材，她早已認清自己沒有做幕前的優勢，過去主要收入來源就是教日文。「人生根本沒可能事業、理想和麵包兼得。」她淡然地說，殘酷卻也是現實。鍾凱琪的故事不熱血、不勵志，反而來得更加貼地。

過去為了現實，妥協過很多次。（龔嘉盛攝）

有表演慾沒有追夢本錢

成長於單親家庭，家住公屋，雖然三餐一宿不成問題，但也只是僅僅足夠糊口。Kitty有表演慾，卻從沒想過有一個屬於自己的舞台，「家中太窮，追夢對我而言是奢望。」受到日本明星感染而喜歡上唱歌跳舞，「家中經濟不可能容許我學跳舞，最後選擇了學日文。」若非無綫節目《殘酷一叮》出現，或許她現在也只是安份地做個日文老師。2006年以19歲之齡參加《殘酷一叮》，演唱日本組合Morning娘的《愛の園 ～Touch My Heart!》，不足6秒就被容祖兒「叮走」。以為從此與舞台無緣，「之後公司打給我，問我有無興趣成為特約。」一口答應，才成就了今天的「池美麗」。

當年上《殘酷一叮》唱日文歌。（影片截圖）

當年她在《殘酷一叮》的表演雖然只得6秒，也一時成為傳媒焦點。而往後的10多年，她反倒顯得沉寂不少。每個特約都希望成為正式的合約演員，爭取更多發揮機會，相比之下，Kitty似乎有點「不上進」。「我從來只當演員是兼職，特約工作不穩定，試過半年完全無工開，無可能靠做演員養家。」想過進修演技，最後還是為了現實打消念頭，她卻從來沒有挫敗，也沒有介意過要妥協，「我覺得每一個演出小角色的機會也好珍貴，有機會已經好開心。」對於她而言，能出現在電視上已覺是Bonus。

現實中，Kitty坦言單身已久，對感情不會強求，但在劇集內卻曾經與多個男角色擦出「火花」：

+ 8 + 7 + 6

面對負評靠阿Q精神

只是連她也沒有想到，自己有一天可以得到戲份頗重的角色。做演員，能在如此「入屋」的劇集中演出固然好，只是凡事有兩面，太過入屋觀眾也只能看到你在劇中的一面。Kitty把池美麗的公主病演得入型入格，在劇中甚至曾經成為「第三者」介入安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）的感情，因此惹來鋪天蓋地的負評，當中不乏人身攻擊等與劇集無關的評論。Kitty消化過後，也只能一笑置之，「人一定不可能討好全世界，我只可以為喜歡自己的人繼續努力。」其實轉念一想，她不覺是壞事，「可能我性格夠阿Q，無綫有好多特約，我有人認得其實算好彩。」

面對負評，她豁然接受，到頭來，最難面對的還是自己。沒有受過正式戲劇訓練的Kitty自言「演技有好大進步空間」，「我曾經試過NG好多次，那一刻有想過「係咪我走咗就解決到？」，不想自己成為別人的負累。」幸好劇中飾演她父親的王俊棠在現實也儼如Kitty的父親，對她照顧有加，不時指導提點她，相信是她繼續留在劇組的最大支柱。

訪問完畢，Kitty走在路上，有小朋友大叫「我要同池美麗影相」，也有叫得出鍾凱琪這個名字的支持者，綠葉不及鮮花耀眼，能被人記住其實需要更大能耐。