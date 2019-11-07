木村細女任吳亦凡MV女角　邱淑貞女兒顏值驚艷　誰是最美星二代？

受到明星父母影響，「星二代」總是備受關注，有的人追隨父母脚步進入娛樂圈，有的則追尋其他夢想。許多「星二代」遺傳了父母的好基因，擁有出衆的樣貌和身材，木村光希就是絕佳例子，身爲日本型男木村拓哉和氣質美人工藤靜香的二女兒，她積極現身時裝品牌活動和媒體面前，堪稱「最强星二代」。香港也有不少奪目的「星二代」，到底有誰呢？
木村拓哉 & 工藤靜香——二女兒 木村光希Koki
木村光希一直積極活躍於時尚圈。（koki@IG）
木村光希是日本男星木村拓哉及女星工藤靜香的二女兒，不用多説木村拓哉是許多人心目中的「男神」，而工藤靜香也是超有氣質的大美人，結合父母優點木村光希五官立體，又有韻味，甚至有些神似木村拓哉年輕時的樣貌，帶點中性味道。
木村光希與木村拓哉年輕時的模樣神似。（左圖：koki@IG/右圖：翻攝網絡）
木村光希koki遺傳媽媽工藤靜香美人基因。（左圖：koki@IG/右圖：翻攝網絡）
Koki遺傳父母强大基因 年輕木村拓哉和工藤靜香美貌舊照：
Koki出席不少時裝活動。（koki@IG）
木村光希積極投身時尚圈，纖細高挑的身材，讓年僅16歲的她就能登上巴黎時裝伸展台走秀，成爲不少時尚品牌的寵兒，她還接拍不少雜誌封面以及代言活動，星途可謂無可限量！
木村光希koki經常在社交網站上曬出美照。（koki@IG）
木村光希Koki在社交平台分享與母親合照：
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Happy birthday mum 💕❤️ I am so grateful and lucky that I was born into this loving family and being able to have such a super mum! No matter what people say and no matter how people judge you, thank you so much for raising me with full of love and hope. I am so lucky to be able to have such an inspirational person as my mum. Thank you always for supporting me through everything. Thank you so much for the delicious food you cook for the family everyday. I think dad is the most luckiest man for having you as his partner ! I can’t describe in words how much “thank you” I want to say but mum, I want to thank you from the bottom of my heart for everything. Love you so much!
令人關注的另一個焦點就是近日木村光希成爲男星吳亦凡新歌MV的女主角，兩人飾演古代將軍與公主，上演凄美愛情故事，首次穿上古裝的光希氣質盡顯。就連吳亦凡也大讚光希「有獨特氣質，充滿新鮮感」。而第一次展露演技的光希，坦言飾演一位失明角色很有挑戰性，這次她和吳亦凡合作的16分鐘長的新歌微電影，也十分令人期待兩人會在其中擦出怎樣的火花。
木村光希koki最近與内地男星吳亦凡合作微電影。（koki@IG）
吳亦凡與木村光希積極為微電影作宣傳：
邱淑貞 & 「I.T」集團總裁沈嘉偉——女兒 沈月
沈月是邱淑貞的女兒，模樣神似媽媽。（yuetyuetxx@IG）
作爲香港性感女神邱淑貞的女兒，沈月被大衆喻爲「最美星二代」。母親邱淑貞在與香港「I.T」集團總裁沈嘉偉結婚後，便逐漸淡出娛樂圈，遺傳母親「美人胚子」的基因，沈月也被媒體喻爲是邱淑貞的「女神接班人」。
沈月的容貌與邱淑貞年輕模樣如出一轍。（左圖：yuetyuetxx@IG/右圖：翻攝網絡）
邱淑貞年輕舊照，稱爲女神當之無愧：
沈月亮相時裝周，打扮時髦充滿氣場。（yuetyuetxx@IG）
五官明亮的她有著鄰家女孩的氣質，年紀輕輕已經能駕馭各種風格的衣服，當然超好的身材比例也是羡煞旁人。完美的氣質與五官真與邱淑貞年輕時有幾分相似，她還在2019倫敦秋冬季時裝周亮相，為父親自家品牌izzue走秀，引起一陣熱議。
任達華 & 琦琦——任晴佳 Ella
任晴佳是香港男星任達華和名模琦琦的女兒。（Cosmopolitanhk）
同樣也是備受矚目的Ella父親是香港資深演員任達華，母親琦琦則是模特出身。遺傳名模媽媽的大長腿，Ella 13嵗身高已經達至170公分，完美身材比例就算站在模特媽媽身邊都一點不遜色，被稱爲「長腿星二代」。她曾與母親一起登上ELLE雜誌封面，也拍過不少時裝照，將來的發展也十分令人期待。
Ella與爸爸任達華年輕舊照對比圖。（左圖：Cosmopolitanhk/右圖：翻攝網絡）
媽媽琦琦經常在社交網站上分享女兒照片。（qiqi_qiqi12@IG）
Ella多次拍攝時裝照：
Ella更多美麗時裝照：