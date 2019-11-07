木村細女任吳亦凡MV女角　邱淑貞女兒顏值驚艷　誰是最美星二代？

受到明星父母影響，「星二代」總是備受關注，有的人追隨父母脚步進入娛樂圈，有的則追尋其他夢想。許多「星二代」遺傳了父母的好基因，擁有出衆的樣貌和身材，木村光希就是絕佳例子，身爲日本型男木村拓哉和氣質美人工藤靜香的二女兒，她積極現身時裝品牌活動和媒體面前，堪稱「最强星二代」。香港也有不少奪目的「星二代」，到底有誰呢？

木村拓哉 & 工藤靜香——二女兒 木村光希Koki

木村光希一直積極活躍於時尚圈。（koki@IG）

木村光希是日本男星木村拓哉及女星工藤靜香的二女兒，不用多説木村拓哉是許多人心目中的「男神」，而工藤靜香也是超有氣質的大美人，結合父母優點木村光希五官立體，又有韻味，甚至有些神似木村拓哉年輕時的樣貌，帶點中性味道。

木村光希與木村拓哉年輕時的模樣神似。（左圖：koki@IG/右圖：翻攝網絡）

木村光希koki遺傳媽媽工藤靜香美人基因。（左圖：koki@IG/右圖：翻攝網絡）

Koki遺傳父母强大基因 年輕木村拓哉和工藤靜香美貌舊照：

Koki出席不少時裝活動。（koki@IG） 木村光希積極投身時尚圈，纖細高挑的身材，讓年僅16歲的她就能登上巴黎時裝伸展台走秀，成爲不少時尚品牌的寵兒，她還接拍不少雜誌封面以及代言活動，星途可謂無可限量！

木村光希koki經常在社交網站上曬出美照。（koki@IG）

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木村光希Koki在社交平台分享與母親合照：

令人關注的另一個焦點就是近日木村光希成爲男星吳亦凡新歌MV的女主角，兩人飾演古代將軍與公主，上演凄美愛情故事，首次穿上古裝的光希氣質盡顯。就連吳亦凡也大讚光希「有獨特氣質，充滿新鮮感」。而第一次展露演技的光希，坦言飾演一位失明角色很有挑戰性，這次她和吳亦凡合作的16分鐘長的新歌微電影，也十分令人期待兩人會在其中擦出怎樣的火花。

木村光希koki最近與内地男星吳亦凡合作微電影。（koki@IG）

吳亦凡與木村光希積極為微電影作宣傳：

邱淑貞 & 「I.T」集團總裁沈嘉偉——女兒 沈月

沈月是邱淑貞的女兒，模樣神似媽媽。（yuetyuetxx@IG）

作爲香港性感女神邱淑貞的女兒，沈月被大衆喻爲「最美星二代」。母親邱淑貞在與香港「I.T」集團總裁沈嘉偉結婚後，便逐漸淡出娛樂圈，遺傳母親「美人胚子」的基因，沈月也被媒體喻爲是邱淑貞的「女神接班人」。

沈月的容貌與邱淑貞年輕模樣如出一轍。（左圖：yuetyuetxx@IG/右圖：翻攝網絡）

邱淑貞年輕舊照，稱爲女神當之無愧：

沈月亮相時裝周，打扮時髦充滿氣場。（yuetyuetxx@IG） 五官明亮的她有著鄰家女孩的氣質，年紀輕輕已經能駕馭各種風格的衣服，當然超好的身材比例也是羡煞旁人。完美的氣質與五官真與邱淑貞年輕時有幾分相似，她還在2019倫敦秋冬季時裝周亮相，為父親自家品牌izzue走秀，引起一陣熱議。

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任達華 & 琦琦——任晴佳 Ella

任晴佳是香港男星任達華和名模琦琦的女兒。（Cosmopolitanhk）

同樣也是備受矚目的Ella父親是香港資深演員任達華，母親琦琦則是模特出身。遺傳名模媽媽的大長腿，Ella 13嵗身高已經達至170公分，完美身材比例就算站在模特媽媽身邊都一點不遜色，被稱爲「長腿星二代」。她曾與母親一起登上ELLE雜誌封面，也拍過不少時裝照，將來的發展也十分令人期待。

Ella與爸爸任達華年輕舊照對比圖。（左圖：Cosmopolitanhk/右圖：翻攝網絡）

媽媽琦琦經常在社交網站上分享女兒照片。（qiqi_qiqi12@IG）

Ella多次拍攝時裝照：

在 Instagram 查看這則貼文 我和女兒第一封面.謝謝ELLE和Paul.記錄了我們美好的時刻❤️🎈🍀 Qiqi（@qiqi_qiqi12）分享的貼文 於 PDT 2015 年 4月 月 21 日 下午 7:45 張貼

Ella更多美麗時裝照：