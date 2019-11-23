凱特新髮型被批老氣　網民劣評指像骷髏頭　公爵夫人髮型常出事？

英國公爵夫人凱特因優雅氣質以及親民面貌一直廣受好評，出席任何公開活動無論穿搭還是髮型都會成爲城中熱話，備受關注。一直被大家盛讚的凱特在近日出席一年一度的英國皇家大匯演的慈善活動時，髮型及妝容卻被批評變得好似「骷髏頭」？

公爵夫人凱特日前出席皇家匯演活動。（GettyImages）

公爵夫人凱特日前出席皇家匯演活動，身穿一身典雅黑色蕾絲禮裙，出自品牌Alexander McQueen。典雅復古的黑色蕾絲圖樣内襯香檳色底裙，脚穿品牌Jimmy Choo黑色麂皮高跟鞋，再搭配搶眼別致的珍珠耳環，優雅的姿態可謂是無懈可擊。

凱特被網民挑剔樣子像骷髏

公爵夫人凱特經常以招牌曲髮亮相公衆活動，但今次網民卻不太受落。（VCG）

但是喜歡「鷄蛋裏挑骨頭」的網民，卻並不滿意凱特今次的晚裝造型。問題主要出在凱特的髮型，她以招牌曲髮亮相，但她的髮色變得比之前更淺，頭髮捲度也燙得更細小而緊實，感覺呆板老派。有網民留言表示凱特擁有好看又厚重的頭髮，但這髮型卻看上去十分老氣。也有網民稱：「需要有人告訴凱特這樣的髮型只會令她的臉看起來像骷髏，我不是在開玩笑。」

此外，凱特的妝容也是被攻擊的目標，有人又指出不喜歡凱特的深色眼妝，認為她總是喜歡化上小煙燻眼妝，多年來都一成不變，但這卻讓她的眼睛看來十分凹陷，加上她臉頰瘦削，所以被網民指如同「骷髏骨頭」一樣。

凱特在皇家匯演活動中的髮型和妝容被受批評：

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凱特在早年曾剪短瀏海，也曾惹來不少批評。(ig@katemiddleton.ind)

過去就有媒體報道凱特的髮質又硬又厚，很難打理，甚至被稱爲史上最差髮質。就連丈夫威廉王子也開玩笑稱凱特的頭髮是「噩夢」，沒有人想幫凱特做髮型。爲了維持皇室成員優雅形象，公爵夫人凱特身邊也隨時有御用髮型師——Amanda Cook Tucker，幫她打點頭髮。

雖然這次細卷髮型和眼妝不能得到所有人的讚美，但是凱特過往有不少令人驚艷的造型，其中到訪巴基斯坦時幾套入鄉隨俗的傳統服飾就備受好評，另外也有頭戴英式禮貌盤髮的造型，也十分貴氣大方，盡顯氣質。

回顧更多凱特過往氣質造型：

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而哈里王子之妻梅根 ( Meghan Markle) 同樣也是大衆矚目的焦點，相比一直受到好評的公爵夫人凱特，梅根卻屢遭批評，從髮型、衣著甚至過往事蹟都被網民攻擊。出名隨性的梅根髮型也多次被批評指不夠莊重得體……

梅根常被批評頭髮太亂 隨性丸子頭更是挑戰皇室底綫？

充滿個性、經常做出反傳統舉動的梅根，也常被批評頭髮太亂不夠端莊。（GettyImages）

上演真人版「灰姑娘」的梅根嫁入皇室後一舉一動都備受關注，但是卻屢屢出現負面新聞，不僅衣著被批評過分隨性，就連手塗黑色指甲油，也被說違反皇室傳統。事因英國皇室成員一直推崇裸色或淡色指甲油，並視爲王室禮儀，英女皇以及公爵夫人凱特也從未塗抹過深色指甲油，因此梅根在出席頒獎典禮，被發現塗抹黑色指甲油，引起不少爭議。

點閱查看梅根受爭議造型：

梅根的髮型也曾被批評過不夠嚴謹端莊，她與哈里王子一同到訪當地電台時，以有些凌亂隨性的丸子頭示人，但是「貼地」造型卻被詬病像「快遲到的上班族」，頭髮像是隨便束起，造型隨便，絲毫不顯皇家貴氣。

梅根的髮型也被批評太隨便:

雖然公爵夫人梅根的造型時常受到非議，但世間人無完人，更何況公衆人物無論怎樣都會被人挑剔，穿著貴氣被指帶動奢靡風氣，穿著隨性又被説不夠莊重。一個人著實無法滿足所有人，皇室成員造型的好壞也只不過是民衆茶餘飯後的話題罷了。

點閱查看更多梅根氣質造型：

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資料來源：EXPRESS