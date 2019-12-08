你不爽，為何不說明？「話中有話」是被動攻擊者　更易殺死關係？

現在的書都很可愛，直截了當，絕不賣弄文筆。例如這本《你不爽，為何不說明？》，把每天在心中問題寫成書，不得不看。

《你不爽，為何不說明？》一書由家庭治療師及心理治療師Andrea Brandt撰寫，提醒這樣的行為其實也是「攻擊」一種，同時提醒讀者自省，別成為一個「被動的攻擊者」。（Priscilla Du Preez/unsplash）

話中有話更令人討厭 小心淪為「被動的攻擊者」

不知各位有沒有一兩位口不對心的朋友或情人，不滿意卻不肯明明白白宣之於口。書中的引言以一對情侶的故事引入，標題「表面上說沒有事，其實心裏很有事」，也似一般網絡的戀人絮語－「當她說沒事，即是有事，萬萬不可掉以輕心！」然而，其實我們不必為難情人。

記得某天跟友人談天，說到女校女子不似坊間誤會，其實都特別直率，有話直說。男友人投訴有時有失溫柔，只因直率或會令人難受，但婉委卻不一定會令對方好受一點。最怕有些人，立志當個有量度的人，卻意難平氣難吞，卡在口喉嚨，吐出來的卻是話中話，卻自以為體貼地婉委，於是一字一句似綿裏針，一不為意，便被刺得滿手鮮血。《你不爽，為何不說明？》一書由家庭治療師及心理治療師Andrea Brandt撰寫，提醒這樣的行為其實也是「攻擊」一種，同時提醒讀者自省，別成為一個「被動的攻擊者」。

以下節錄書中被動式攻擊傾向評量表，你會否也是一個「被動的攻擊者」？

+ 8 + 7 + 6

一切只因自卑與無力 會生氣不一定是壞人

Andrea Brandt提醒，情緒沒有對錯，但若轉化成攻擊行為，就一定會損害關係，一定要正視，不然便只會覺朋友情人突然疏遠，卻不知因由。

Andrea指出，人不會一出生就有這種習慣，成長環境對性格影響十分大，要是在童年時父母管教過於嚴格、自卑、害怕衝突與失去，都會令人養成不知不覺「攻擊」別人的習慣。她提醒，第一步就是要肯定憤怒，正視憤怒其實是一個健康、正常的情緒。生氣不一定是壞事，也不代表自己「不好」。事事皆說好反而令人覺得你沒有意見，也不可靠。一但明白自己為甚麼生氣，也就能了解自己的需求，才能做出審慎的選擇。

放到於情人相處上，也是一樣。習慣話中有話，情人要天天猜謎般揣摩你心意，猜不中還要不停承受冷言冷語，光聽也覺這是種折磨。何不省掉心思，我口講我心，情人或反覺你的直率方便可愛呢。