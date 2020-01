耶魯推「快樂學」課程　教授：Facebook、IG如可樂　吸引但沒營養

成年後的生活有點苦,擁有幸福快樂的生活成為了不少人追求的目標。如果你也正為此而努力,或許會對美國耶魯大學開設的「幸福的科學」(The Science of Well-Being)線上課程感興趣。

快樂真的可以通過學習獲得嗎?(《《金秘書為何那樣》》劇照)

這項課程原為耶魯大學的選修課「心理學與美好生活」(Psychology and the Good Life),由心理學教授Laurie Santos任教。課程本來預計招收三百名學生,結果有接近一千二百人報名,接近全校學生的四分之一,被譽為耶魯大學史上最受歡迎的課程。而這課程其後開放於線上教育平台Coursera,並命名為「幸福的科學」(The Science of Well-Being),現在已累積超過38萬人註冊修讀。

快樂真的可以通過學習獲得嗎?有正修讀此課的學生在Twitter中以「#最難的一堂課」作為課程的Hashtag,Laurie Santos卻表示她的要求並不是特別高,學生們要通過考試,便先要建立達成快樂的好習慣。

Laurie Santos表示,她的課程並不會讓生活自然而然的變得幸福。看到這裡先不要失望,科學已證明了幸福能通過練習掌握,Laurie Santos鼓勵大家可從以下五個方向開始。

把每天讓自己快樂的人和事記下有助增加幸福感(《金秘書為何那樣》劇照)

1. 列一張感恩清單

選一本喜歡的筆記本並隨身攜帶,記下當天讓自己快樂的人和事。而事實證明堅持這件簡單小事的學生確實更幸福。

2. 優質的睡眠時間

盡量養成每天睡夠八小時的生活習慣,睡前半小時放下手上的電子用品,嘗試放鬆身心讓身體進入準備休息的狀態。擁有良好的睡眠質素有助降低患上抑鬱症的機會,同時令人擁有更正面的想法。

3. 冥想

每天起床後花十分鐘進行冥想,靜心聆聽內心的聲音。早晨其實是最適合冥想的時機,因為這時思緒還未因工作變得複雜。冥想能讓你的心情維持一整天的平穩,有助提升工作效率。

研究證明擁有健康的人際和社會關係會令人更快樂(《男朋友》劇照)

4. 多花時間陪伴家人與朋友

研究證明擁有健康的人際和社會關係會令人更快樂,假日多抽時間與朋友和家人享受共處的時間可以提升你的健康狀態。經常提醒自己要「活在當下」,專注地享受當下的時光,讓日子過得更具意義。

5. 減少使用社交媒體並建立真實聯繫

社交媒體容易予人一種虛假的幸福感,Laurie Santos以可樂比喻Facebook與Instagram上的Like和留言:「喝起來很可口,但其實沒有營養。」所以過度依賴社交媒體的人幸福感較其他人低。

Laurie Santos於十月時曾於台灣作公開演講,以科學研究為基礎,把課程大概歸納出以下幾個關於快樂的要點: