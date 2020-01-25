耶魯推「快樂學」課程　教授：Facebook、IG如可樂　吸引但沒營養

成年後的生活有點苦，擁有幸福快樂的生活成為了不少人追求的目標。如果你也正為此而努力，或許會對美國耶魯大學開設的「幸福的科學」（The Science of Well-Being）線上課程感興趣。

快樂真的可以通過學習獲得嗎？（《《金秘書為何那樣》》劇照）

這項課程原為耶魯大學的選修課「心理學與美好生活」（Psychology and the Good Life），由心理學教授Laurie Santos任教。課程本來預計招收三百名學生，結果有接近一千二百人報名，接近全校學生的四分之一，被譽為耶魯大學史上最受歡迎的課程。而這課程其後開放於線上教育平台Coursera，並命名為「幸福的科學」（The Science of Well-Being），現在已累積超過38萬人註冊修讀。

快樂真的可以通過學習獲得嗎？有正修讀此課的學生在Twitter中以「#最難的一堂課」作為課程的Hashtag，Laurie Santos卻表示她的要求並不是特別高，學生們要通過考試，便先要建立達成快樂的好習慣。

Laurie Santos表示，她的課程並不會讓生活自然而然的變得幸福。看到這裡先不要失望，科學已證明了幸福能通過練習掌握，Laurie Santos鼓勵大家可從以下五個方向開始。

把每天讓自己快樂的人和事記下有助增加幸福感（《金秘書為何那樣》劇照）

1. 列一張感恩清單

選一本喜歡的筆記本並隨身攜帶，記下當天讓自己快樂的人和事。而事實證明堅持這件簡單小事的學生確實更幸福。

2. 優質的睡眠時間

盡量養成每天睡夠八小時的生活習慣，睡前半小時放下手上的電子用品，嘗試放鬆身心讓身體進入準備休息的狀態。擁有良好的睡眠質素有助降低患上抑鬱症的機會，同時令人擁有更正面的想法。

3. 冥想

每天起床後花十分鐘進行冥想，靜心聆聽內心的聲音。早晨其實是最適合冥想的時機，因為這時思緒還未因工作變得複雜。冥想能讓你的心情維持一整天的平穩，有助提升工作效率。

研究證明擁有健康的人際和社會關係會令人更快樂（《男朋友》劇照）

4. 多花時間陪伴家人與朋友

研究證明擁有健康的人際和社會關係會令人更快樂，假日多抽時間與朋友和家人享受共處的時間可以提升你的健康狀態。經常提醒自己要「活在當下」，專注地享受當下的時光，讓日子過得更具意義。

5. 減少使用社交媒體並建立真實聯繫

社交媒體容易予人一種虛假的幸福感，Laurie Santos以可樂比喻Facebook與Instagram上的Like和留言：「喝起來很可口，但其實沒有營養。」所以過度依賴社交媒體的人幸福感較其他人低。

Laurie Santos於十月時曾於台灣作公開演講，以科學研究為基礎，把課程大概歸納出以下幾個關於快樂的要點：