全智賢產後復出　宣布拍《李屍朝鮮》第二季　苗條身形如何保持？

全智賢自3年來未有亮相，日前經理人公司卻確認媒體報導，證實她將會參演《李屍朝鮮》第二季，並將在明年3月開播。

直到日前（28日）經理人公司終確認媒體報導，全智賢將會在Netflix劇集《李屍朝鮮》第2季中演出，角色將會在尾段出現，但未有確認細節。(《《藍色海洋的傳說》》劇照)

全智賢產後復出 在《李屍朝鮮2》尾段擔當重要角色？

全智賢自2016年《藍色海洋的傳說》播出後，同年6月宣布懷上第二胎，育有兩兒子的她其後甚少亮相，大大減少工作，近三年都未有推出新作品。直到日前（28日）經理人公司終確認媒體報導，全智賢將會在Netflix劇集《李屍朝鮮》第2季中演出，角色將會在尾段出現，但未有確認細節。

《李屍朝鮮》由朱智勛、裴斗娜和柳承龍等主演，改編自網路漫畫《神的國度》，是韓國首部古裝「喪屍劇」，也是Netflix的首部韓國原創影集，於2019年1月25日播出第一季。一連六集，少不了韓劇中的宮廷鬥爭，加入「打喪屍」戲碼－父王被人餵食「生死草」而變成喪屍，「病毒」帶去民間，爆發喪屍潮。第一季刺激緊張，集集令人捏一把汗，可是卻有忽然草草結尾的感覺。不過，由於劇組一直言明有第二季，也有觀眾體諒，第一季六集不過細心鋪陳。因此，相信全智賢的加入會令本來已經十分期待的觀眾更加期待！

全智賢的瘦身報導，方法都不乎令飲食不便。(《《藍色海洋的傳說》》劇照)

全智賢獨有「秘技」減肥備復出？

全智賢於2012年與服裝設計師李英熙的外孫崔俊赫結婚，婚後三年抱兩，但身材依然苗條。原來她有奇怪的方法減低食慾，各位可參考參考。

閱讀眾多有關全智賢的瘦身報導，方法都不乎令飲食不便。例如，她會在吃飯時塗唇膏、戴牙套減低食慾，又減慢進食速度，使用餐具時，也會用平日不慣用的手。另外，她也會以雞胸肉奶昔取代正餐，不過也有營養師指出這只可以取代一餐，且需同時攝取足夠的維他命和礦物質。不過，減肥方法因人而異，最重要還是要適合自己，切忌勉強。