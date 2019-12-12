外國人眼中最美韓國女星　全智賢得第三　冠軍美貌連美國人也迷倒

韓國女星的顏值在國際上有一定的說服力，單單看今年的「百大美女」排行榜的前十名中，韓國女星就佔了四個席位，可見韓國女生的美貌，深得大家的認同。 韓國網站《Red Friday》最近就公佈了「外國人眼中最美韓國女星」排行榜，由美國網民在網上進行票選，分析一下外國人眼中所喜愛的韓國女明星面孔。出爐的結果卻有點令人意料之外，打入前十名的女星平均年齡都過30歲，而曾入選「百大美女」榜中的允兒、Red Velvet成員Irene、BlackPink成員Jennie及 Lisa這四位女星，皆沒有出現在今次的扎排行榜上。

10. 孫藝珍

孫藝珍一直都是韓國人心目中永遠的清純女神。(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

孫藝珍一直都是韓國不少人喜愛的女演員，也是韓國人心目中永遠的清純女神。今年37歲的她氣質依然動人，網友表示孫藝珍顏值最顛峰的時期一定是22歲的時候，在電視劇《夏日香氣》中的她清純到猶如天使般美麗，脫俗出塵。

網友表示孫藝珍顏值最顛峰的時期是她22歲時在電視劇《夏日香氣》的美麗讓人驚艷。《夏日香氣》劇照

要數孫藝珍最有代表性的作品一定是在2003年拍攝的韓國經典電影《假如愛有天意》，清新俏麗的學生裝讓她一躍成為當時男生的夢中情人，當年同期的還有全智賢、宋慧喬都是韓國的當家花旦。最近孫藝珍又再次成為了熱話，她拍攝的《經常請吃飯的漂亮姐姐》掀起了一陣「姊弟戀」熱潮，而即將播出的《愛的迫降》也未播先紅，引起話題，37歲的她人氣依然不減當年。

37歲的孫藝珍確是一名「漂亮姐姐」：

+ 4 + 3 + 2

9. 裴秀智

裴秀智在韓國被稱為「國民初戀」、「母胎美女」。(skuukzky@IG)

擁有「國民初戀」、「母胎美女」這些稱號的裴秀智是從2010年以女子組合Miss A出道，2011年開始涉足演藝界。她在第一套電視劇《Dream High》就打響了知名度，不過她在開初時因為生硬的演技被指沒有實力，只是「花瓶」，之後她努力嘗試不同戲路，其後拍攝了多套收視口碑都不錯的作品如《任意戀愛》、《當你沉睡時》 等，不論作為歌手還是演員，她都努力去填補自己的不足，以實力證明自己，不被美貌定形。

今年只有25歲的裴秀智已經事業有成，在世界各地的人氣都很高。(skuukzky@IG)

裴秀智的美貌不是典型的美女，小鹿般的杏眼、立體的五官，素顏時候的她就像是鄰家女孩一樣清新脫俗，化上濃妝卻散發迷人的女人魅力，形象百變，難怪外國人也會被她的氣質吸引。

努力打破「花瓶」形象的裴秀智：

+ 2

8. 河智苑

河智苑可以說是韓國人的元祖女神，在韓國無人不曉。(hajiwon1023@IG)

河智苑以「百變形象」在娛樂圈打響了自己的名聲，不論是純情女、打女、藝技、皇后或專業人士，她都能詮釋得入目三分，在電視劇和電影中隨意變換形象都沒有問題，因此中被稱為「變色龍」，她也收獲了多個電視節大賞的最佳女演員獎項，是有實力又有美貌的女演員。

氣質過人的河智苑不論是形象還是演技都非常百變。(hajiwon1023@IG)

河智苑除了角色百變之外，她的個人形象也時有不同。不管是長髮飄逸的氣質美女，還是清爽短髮的幹練的女性，她都能輕鬆駕馭，而且愛笑的她被韓國網民大讚擁有如陽光般和煦的溫暖笑容，能輕易感染到別人。

「百變形象」的河智苑：

+ 2

「外國人眼中最美的韓國女星」排行Top 7，誰是最美女神？立即為你揭曉！