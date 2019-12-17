美國一位型男(Johnny Mathis)最近在網絡上爆紅，並不是因為他的顏值，而是因為他的一個英勇行為，拯救了一條小生命，不少網民大讚他是英雄，更指當時的情形十分驚險，猶如電影情節一樣。

美國一位型男(Johnny Mathis)最近在網絡上爆紅，全因為他的一件善心行為拯救了一條小生命。(Twitter@Johnnayyeee)

事情起緣就是一位女士拖著她的寵物狗外出並等候乘搭電梯，之後一名男子(Johnny Mathis)從電梯走出後，女士進入了電梯，然而她的小狗卻在電梯門關上時來不及進入，但是當時電梯已經上升中，Mathis就火速抱起小狗並在最短的時間內把小狗的狗帶解開，避免了狗狗因為電梯上升而被勒死。

Mathis其後把整個過程的影片上載到Twitter，並表示很高興自己拯救了這隻小狗，指當時的情形真的可以用「電光火石」來形容，只要慢一秒就會失去一條小生命。有網友就在帖子下面留言大讚Mathis的英勇表現，指他是「英雄」、「天使」；也有網友指責寵物主人疏忽照顧，但是Mathis有回應指寵物主人是新居民，因此並不知道電梯門會這麼快關上，而且在門關上後主人也非常驚慌，一直尖叫但又無能為力。因此幸好有Mathis的出現，拯救了小狗。

Mathis勇救小狗過程：

看著這段影片簡直比看電影還要刺激，讓人不禁對這位暖男Mathis大生好感被網民「起底」，不少女生網民更發現這位暖男Mathis是一位美男子，人美心善就更加加分。原來Mathis自己本身也有養寵物，他還經常會去餵流浪貓狗，充滿愛心，這樣一個「荀盤」當然引起大家的興趣。不過可惜的是這位暖男已經名花有主，擁有一位性感又火辣的女友，不少女生又要心碎一地了。

網民發現這位暖男Mathis原來是一位大帥哥，而且非常有愛心。(Twitter@Johnnayyeee)

Mathis日常也是一位十分愛護動物的暖男：

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娛樂圈暖男代表人物：

在11月27日不幸猝逝的加拿大籍台灣男星高以翔也是一位超級大暖男。(godfreygao@IG)

說起有愛心又型仔的男士，在11月27日在拍攝節目期間不幸猝逝的台灣男星高以翔也是一位超級大暖男，他生前一直都熱心公益而且更十分關懷小動物。在他逝世後，不少網友找出他過往幫助流浪動物的事跡，大家對這位溫柔又有愛心的大好人的突然離去，也感到十分惋惜。

高以翔經常會幫助流浪動物：

奇洛李維斯的新戀情正式公開，不少粉絲都替他開心。(Twitter@Travon)

荷里活也有不少暖男男星，最近終於有新戀情的奇洛李維斯(Keanu Reeves)讓不少粉絲為他感到開心。奇洛李維斯一直都是圈中公認的暖男代表，他行善低調，曾經把《廿二世紀殺人網絡》的七成的片酬捐給白血病機構，更經常被網友拍到會跟流浪漢分享食物並和他們聊天，對待粉絲也非常親民，全無明星架子。這位國際級巨星平常就跟普通平民一樣會以地鐵代步，被外界稱為貼地男神。

奇洛李維斯的暖心事跡：

男神Benedict Cumberbatch也經常關注社會議題，而且是個見義勇為的人。(Twitter@Cumberbitches)

男神Benedict Cumberbatch不但在電影中是見義勇為的英雄人物，私下也非常勇猛。他在一次和太太外出時在路上見到一名外賣員遭到4名男子推撞，並試圖搶劫，Benedict Cumberbatch二話不說就下車阻止，一個打四個當然走下風，更被匪徒用玻璃樽攻擊，幸好最後都成功擊退匪徒，真的是勇敢又暖心的紳士，當時的情況相信不一定有很多人有勇氣以一敵四。

Benedict Cumberbatch的暖心行為：