【親密行為協調員】#Metoo衍生的新行業　兼顧戲劇效果又保護演員

#Metoo 之後，影劇界出現了所謂「親密行為協調員（Intimacy Coordinator）」的行業，他們能夠如何保障每位需要演出親密戲的演員呢？ 假設你是一名演員，你知道今天有一場親密戲要拍，你讀完劇本，背好台詞，想要知道實際如何進行。導演卻把你推到鏡頭前說：「講再多也沒有，你需要去感覺，自己去想出來！」 於是在十幾二十個工作人員面前，你要與另一個人拍攝一場性愛場景。靠著「自己想出來」的方法。

荷里活金牌監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）強姦案近日開庭，他被控性侵兩名女性，若罪名成立，最高可被判終身監禁。（Gettyimages／視覺中國）

自 2017 年，美國影劇界揭露製片大亨韋恩斯坦（Harvey Weinstein）坦利用權勢性侵後，對性同意的意見一直有許多討論與分歧——Only yes means yes，什麼時候說Yes？怎麼行動、表示才叫做Yes？說了 Yes 後又說 No，還算Yes 嗎？在 #Metoo 爆發之後，我們勢必得去處理語言模糊地帶的問題。

感覺就像被強姦了。 瑪利亞施奈德（Maria Schneider）

尤其在電視電影界時常存在的問題：當親密戲成為劇情必要，演員在過程中感受到不舒服，往往會因為各種因素（導演要求、劇情需要、還是自己多想？）而變得難以開口。例如 1974 年被奧斯卡金像獎提名的電影《巴黎最後探戈》（Last Tango in Paris），其導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）在 2013 年於訪問時承認，電影中用牛油性侵女主角的畫面並沒有事先經過同意，並表示「我希望看到她做出女孩的反應，而非女演員的反應。」

而這段畫面成了女主角瑪利亞施奈德（Maria Schneider）一生的痛。

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為了保護演員，2017 年後，影劇界出現了所謂「親密行為協調員」（Intimacy Coordinator）的行業。

性愛場景不是靠感覺，而是設計出來的

《大西洋》（The Atlantic）雜誌採訪了 HBO首席親密行為協調員 Rodis，她表示，拍攝電影電視劇時，若遇到戰鬥、舞蹈等肢體會有碰觸的場景，編劇人員通常會畫出每一個動作、節拍，來幫助演員利用慢動作反覆練習。只要牽扯到「安全性」，那往往是不可被退讓的，但是同樣的標準並沒有套用在親密場景上，然而親密場景也是需要安全感的建立。

親密行為協調員的工作包含事前閱讀劇本、與導演及演員協調動作如何進行、理解雙方的身體共識。（《The Loudest Voice》劇照）

親密行為協調員的存在，就是為了創造共識：導演的、演員的。

親密行為協調員的工作包含事前閱讀劇本、與導演及演員協調動作如何進行、理解雙方的身體共識，譬如裸體要裸到什麼程度？接吻後手該放哪？如何移動？需不需要道具協助？這些都是親密行為協調員最主要的工作。

拍攝一個性愛場面，需要跟演員、導演、編劇等人一同討論。哪個演員要先開始動作？是第一次拍攝親密戲嗎？他們知道自己的身體會如何交疊嗎？還是我們一起來想出辦法？我們的工作，是要讓導演能夠說出故事想說的故事，同時演員也能感覺被尊重。 Claire Warden（荷里活親密行為協調員）

如果畫面需要裸體，裸露的程度也是由演員來決定。Claire Warden 表示，在協調時，她們會有正式的文件紀錄，具體詳述雙方達成的裸露共識。

「假設我們今天要做一場性愛戲（他們在模擬性愛，要看到全裸的樣子，但是又不能露出性器官）我們該怎麼做？」Rodis 在《大西洋》雜誌裏舉例。通常他們會利用 Shibue：「它看起來像是帶墊內褲裏，打開後，將矽膠護罩塞進去，然後將 Shibue（黏貼式的內衣褲）貼在身上，讓每個人看起來都像芭比。」

除了設計動作，親密指導員也會適時使用工具幫助演員。

親密指導員會適時使用工具幫助演員，例如把矽膠護罩塞進內褲裏，這樣能令演員身形看似芭比般玲瓏浮凸，亦能發揮其保護效用。（ABC News YouTube影片截圖）

「不知道怎麼接吻？Go figure it out！」未被設計的場景如何傷害演員？

《大西洋》雜誌採訪了另外一名戲劇演員，她分享自己過去拍攝親密戲的經驗：「以前沒有親密行為協調員時，最後通常，導演會叫我們自己想辦法，然後離開房間，留下兩個陌生人，沒有任何指引、安全顧慮。如果你沒有在事前溝通身體界線，保證每個人都有被照顧到，就不會有安全無慮的表演場景。」

作為一位觀影者，我時常覺得，演員是一個講究情緒與感覺的工作者，有的時候，他們需要的是展現真實，真實的故事、真實的情感，然而一個經過設計的場景，是否就代表失去了真實性呢？

一名戲劇演員向《大西洋》雜誌透露，。如果沒有在事前溝通身體界線，保證每個人都有被照顧到，就不會有安全無慮的表演場景。（ The Atlantic YouTube影片截圖）

或許我們可以從另一種角度思考，一場經過設計的場景，意味著演員雙方都能確保在最舒服、自在的方式下互動與接觸，沒有任何人會受到傷害，那麼一場藝術表演、一次戲劇演出，是能夠讓演員無虞地投入在其中。

#Metoo 之後，許多人爭論於行動與言語之間的模糊性，能談嗎？怎麼界定？但其實從親密行為協調員的案例來看，我們是必須，也有能力碰觸到複雜且細微的問題，並且能讓這個時代變得更好。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「性愛場景不是靠感覺，而是設計出來」#Metoo 後的新職業「親密行為協調員」】