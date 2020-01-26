台灣網紅林珈伊擁有超過39萬粉絲，IG上盡是她的性感美照。誰也想不到這位女生看似嬌小溫婉，五年前原來曾於地盤工作，更被網民喻為「職安女漢子」。

台灣網紅林珈伊看似嬌小溫婉，五年前原來曾於地盤工作，更被網民喻為「職安女漢子」。（IG＠kids_be）

23歲的林珈伊現為模特兒，於網上人氣高企。其實早在5年前，她已因地盤工的職業備受網民關注。外表甜美的林珈伊與需要高度勞動力的地盤工作成為有趣的對比，當時18歲的林珈伊不但能駕馭重型貨車，亦會如一般地盤工完成搬運棚架等粗重工作，工作態度認真。

外表甜美的林珈伊與需要高度勞動力的地盤工作成為有趣的對比（IG＠kids_be）

對於有網民指林珈伊從事地盤工作此舉實為炒作，她曾因此於社交平台上分享當初投身地盤行業的初衷。林珈伊表示，自己只是不想成為一個抗壓能力低的溫室小花，辛勞地工作也只為孝順媽媽。「我想用我自己賺的錢帶家人去玩，還有自己生活上的需求。」

當時林珈伊每天可賺取約1,700台幣（約440港元）的可觀收入，雖然她並非因經濟困難而從事地盤工作，但她又感慨表示當真正接觸後才明白這份工作對一名18歲女生來說是這麼吃力勞累，夏天時每天在猛烈的太陽下扛著又燙又重的鐵架，配戴着安全裝束爬上爬下，以勞力賺取金錢的經歷並不輕鬆。

結束兩年的地盤工作後，林珈伊成為了模特兒，亦曾受邀登上台灣的綜藝節目。（IG＠kids_be）

結束兩年的地盤工作後，林珈伊曾擔任過時裝店售貨員的工作，其後憑藉亮麗的外表成為了模特兒，亦曾受邀登上台灣的綜藝節目。不過並非所有網民也欣賞林珈伊的個性，面對網絡上惡意批評，她一概以正面的態度回應，並不時於IG上自我勉勵。

按圖看林珈伊充滿正能量的分享：

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「男生能做的事情，女生也做得到。」不論林珈伊最初投身地盤行業的動機為何，她對工作的付出與熱誠卻是無容置疑。如果自己所做的每一件事也要迎合全部人的期望，那生活未免太痛苦了。要明白每個人討厭的事實在太多，把糾結的時間花在自己喜歡的事情上，享受人生才是正經事。