近日武漢肺炎病情擴大，亞洲地區如日本、泰國、菲律賓都出現確診患者，甚至有消息指連早已「封關」的北韓也已經有確診案例，而日前香港也出現第一單新型冠狀病毒死亡個案，當不同專家、醫護工會建議封關堵截病毒源頭，林鄭月娥政府依然明確表示「全面封關不可行」。 與此同時，民眾為了口罩通宵達旦排隊，她只說一句採購失敗，然後吩咐政府官員如非必要不要戴口罩，更連續兩日出席記者會不戴口罩「以身作則」。雖然她事後道歉，但仍然惹起網民不滿。

自武漢肺炎爆發，林鄭月娥政府的防疫措施讓人嘩然，不少人直罵她只是「擠牙膏」式地防疫，專家如港大微生物學系講座教授袁國勇早已建議政府需採「果斷措施」限制出入境人數，不論種族、身份，將人流減到最低，截斷傳染鏈，才有助控制疫情。然而，至今出現本地感染個案，林鄭月娥才率領一眾官員宣布預料在2月8日起，所有入境香港的人士都要接受14天強制隔離。

林鄭月娥民望極低。（01港聞/鄭子峰攝）

金牛女固執性格難改？

以往年年「考第一」的林鄭月娥，在政壇上卻不如以往讀書般順遂，根據香港民研發表2020年1月16-21日的民意調查結果，林鄭月娥的評分只有20.76分，反映她民望極低。雖然她多次強調自己會走入社區與市民交流、對話，卻似乎也無法挽救她的民望。5月13日生日的林鄭月娥是典型金牛座，雖然生活有規律、行事謹慎、勤奮，但同時有股固執的「牛脾氣」，只要是自己相信的事，就會不顧旁人，堅持己見。而且由於做事太有「計劃」，應變能力較差，解決事情總是會「慢半拍」。即使做錯了，他們往往也難以放下面子，承認失敗，因為自負的金牛座往往覺得自己做事完美，絕不會犯錯。

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