Wes Anderson新戲法國取景劇照曝光　置中美學「強迫症」滲出自卑

美國鬼才導演韋斯安德遜(Wes Anderson) 最近釋出新電影《The French Dispatch》(法蘭西特派)的預告,令劇迷相當興奮,他的拍攝手法、取景、色調等電影藝術皆是惹人追捧的原因,今次Wes Anderson又會怎樣詮釋呢?

《The French Dispatch》將在 7月先在北美上映。(《The French Dispatch》海報)

一封獻給記者的情書:《The French Dispatch》

《The French Dispatch》(法蘭西特派)將會 7月24日登陸北美戲院,而香港上映時間待定,早前率先發布2分多鐘的預告,角色逾28位,陣容非常豪華,由多位奧斯卡得主與提名演員出演,如Timothée Chalamet、Tilda Swinton、Kate Winslet、Owen Wilson 等,身為劇迷絕不能錯過。

Wes Anderson 曾接受法國媒體 Charente Libre 訪問時提到電影是「一封獻給記者的情書」:「The story is not easy to explain...It's not a movie about freedom of the press, but when you talk about reporters you also talk about what’s going on in the real world.(這故事很難解釋...它不是一套關於於新聞自由的電影,它可談及到真實世界每日發生的事。)」,更特意為片首次到法國取景,故事是發生在20世紀一個「無聊至極」的小鎮,一間在法國經營的美國報社,他們要發行最後一期雜誌,由3個小故事交織而成,談及了藝術、犯罪與革命等元素。

Wes Anderson 的電影美我讓人懷疑他有「強迫症」。(Getty Images)

沒有人是正常的:Wes Anderson 的奇特世界

今年50歲的Wes,1996年拍攝第一套電影《Bottle Rocket》出道,歷經24載才迎來第10套作品《The French Dispatch》,可能是他事事追求完美,又或是因為「強迫症」。

I don't think any of us are normal people.(我不認為有人是正常的。) Wes Anderson

一提到Wes Anderson,令人一想到他的藝術指導,他的電影一秒24格,每秒都可以是劇照,唯美夢幻、精緻細膩,尤是導演的「置中」美學,令強迫症的人都非常愉悅,他的合作伙伴攝影師Robert Yeoman也指每一次Wes Anderson走進片場第一句便會問:「是否所有牆都標誌了?」因為他要確保畫面是中央位置。你會奇怪,為甚麼Wes Anderson對畫面如此執着?

其實Wes Anderson的所有電影都是反映他個人,小時候他想當一個建築師,升中後卻想當一位作家,並在中學喜歡拍Super 8短片,而「導演」正是一個混合以上的工種的職業;Wes 8歲時,便經歷父母離異,3兄弟跟母親同住,所以「原生家庭」一直是他探討的問題,在《Rushmore》、《The Darjeeling Limited》和《The Grand Budapest Hotel》等,主角背景不是父母親早逝,便是自卑想得到父母認同,每人人生中遇到痛苦、挫敗,都與原生家庭有關;他喜歡用最幽默的手法,說出最沉重的話題,但也會給予人希望,有人會批評他的手法重覆「I would rather just do what I love. (我寧願說是我只做我喜歡的事。)」正如也有人不喜歡吳宇森的白鴿。

2014年《The Grand Budapest Hotel 》(布達佩斯大酒店)讓 Wes Anderson 成為廣為熟悉的導演。(《The Grand Budapest Hotel 》劇照)

如此一絲不苟才令充滿「Wes Anderson」色彩的《The Grand Budapest Hotel》(布達佩斯大酒店)橫掃第87屆奧斯卡「最佳藝術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳化妝及髮型」與「最佳原創配樂」4大獎項,因而爆紅;一向運用飽和色彩的Wes Anderson,今次竟加以黑白畫面,他又會帶給戲迷甚麼視覺驚喜呢?有待電影上映。

