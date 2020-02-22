Wes Anderson新戲法國取景劇照曝光　置中美學「強迫症」滲出自卑

美國鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson） 最近釋出新電影《The French Dispatch》（法蘭西特派）的預告，令劇迷相當興奮，他的拍攝手法、取景、色調等電影藝術皆是惹人追捧的原因，今次Wes Anderson又會怎樣詮釋呢？

《The French Dispatch》將在 7月先在北美上映。（《The French Dispatch》海報）

一封獻給記者的情書：《The French Dispatch》

《The French Dispatch》（法蘭西特派）將會 7月24日登陸北美戲院，而香港上映時間待定，早前率先發布2分多鐘的預告，角色逾28位，陣容非常豪華，由多位奧斯卡得主與提名演員出演，如Timothée Chalamet、Tilda Swinton、Kate Winslet、Owen Wilson 等，身為劇迷絕不能錯過。

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Wes Anderson 曾接受法國媒體 Charente Libre 訪問時提到電影是「一封獻給記者的情書」：「The story is not easy to explain...It's not a movie about freedom of the press, but when you talk about reporters you also talk about what’s going on in the real world.（這故事很難解釋...它不是一套關於於新聞自由的電影，它可談及到真實世界每日發生的事。）」，更特意為片首次到法國取景，故事是發生在20世紀一個「無聊至極」的小鎮，一間在法國經營的美國報社，他們要發行最後一期雜誌，由3個小故事交織而成，談及了藝術、犯罪與革命等元素。

【療癒強制症】按圖欣賞更多《The French Dispatch》劇照＝＝＞

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Wes Anderson 的電影美我讓人懷疑他有「強迫症」。（Getty Images）

沒有人是正常的：Wes Anderson 的奇特世界

今年50歲的Wes，1996年拍攝第一套電影《Bottle Rocket》出道，歷經24載才迎來第10套作品《The French Dispatch》，可能是他事事追求完美，又或是因為「強迫症」。

I don't think any of us are normal people.（我不認為有人是正常的。） Wes Anderson

一提到Wes Anderson，令人一想到他的藝術指導，他的電影一秒24格，每秒都可以是劇照，唯美夢幻、精緻細膩，尤是導演的「置中」美學，令強迫症的人都非常愉悅，他的合作伙伴攝影師Robert Yeoman也指每一次Wes Anderson走進片場第一句便會問：「是否所有牆都標誌了？」因為他要確保畫面是中央位置。你會奇怪，為甚麼Wes Anderson對畫面如此執着？

其實Wes Anderson的所有電影都是反映他個人，小時候他想當一個建築師，升中後卻想當一位作家，並在中學喜歡拍Super 8短片，而「導演」正是一個混合以上的工種的職業；Wes 8歲時，便經歷父母離異，3兄弟跟母親同住，所以「原生家庭」一直是他探討的問題，在《Rushmore》、《The Darjeeling Limited》和《The Grand Budapest Hotel》等，主角背景不是父母親早逝，便是自卑想得到父母認同，每人人生中遇到痛苦、挫敗，都與原生家庭有關；他喜歡用最幽默的手法，說出最沉重的話題，但也會給予人希望，有人會批評他的手法重覆「I would rather just do what I love. （我寧願說是我只做我喜歡的事。）」正如也有人不喜歡吳宇森的白鴿。

2014年《The Grand Budapest Hotel 》（布達佩斯大酒店）讓 Wes Anderson 成為廣為熟悉的導演。（《The Grand Budapest Hotel 》劇照）

如此一絲不苟才令充滿「Wes Anderson」色彩的《The Grand Budapest Hotel》（布達佩斯大酒店）橫掃第87屆奧斯卡「最佳藝術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳化妝及髮型」與「最佳原創配樂」4大獎項，因而爆紅；一向運用飽和色彩的Wes Anderson，今次竟加以黑白畫面，他又會帶給戲迷甚麼視覺驚喜呢？有待電影上映。

（資料來源：《IndieWire》、《StudioBinder》、《The Guardian》、《Medium》）