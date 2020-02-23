失眠讓人身心俱疲。閉上眼睛，思緒卻並沒有識相地緩下來，翻來覆去也總是未能入眠。沒有必要把生活的壓力與想他的愁緒帶到午夜，同樣睡不著的你，不妨參考IU的「快速入眠法」，看看能否找回一夜好眠的放鬆感。

IU於一次演唱會中透露，自20歲起便受到失眠的困擾。（IG＠dlwlrma）

「國民妹妹」IU 16歲踏入演藝圈，至今已出道10年，風頭一時無兩。然而，風光背後，IU的童年生活其實非常窮苦。她出身在負債家庭，當初便是為了還清債務與供養家人而毅然入行。IU於一次演唱會中透露，繁重的工作壓力加上不定時的作息時間，令她自20歲起便受到失眠的困擾。

IU已嘗試了許多方法，最後憑藉自創的「快速入眠法」解決睡眠的困擾。（V LIVE截圖）

【按圖看】26歲的IU歌影視三棲發展，憑藉實力成為現時韓國最當紅的偶像之一：

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她坦言，在失眠的晚上獨自醒著時，總會想「為什麼睡覺這麼理所當然的事情我卻做不到呢？」而《Through the Night》便是她於失眠時創作的作品。為解決失眠問題，IU已嘗試了許多方法，最後憑藉自創的「快速入眠法」解決睡眠的困擾。經過IU於綜藝節目上的分享後，不少網民實測後表示「快速入眠法」確實有效。

IU「快速入眠法」 第一步：躺平放鬆，閉上眼睛 第二步：在腦海自由想像一個影像，輪廓愈簡單便愈好（例如自己喜歡吃的水果，IU則以桃子作例） 第三步：把自己想像成一個相機，從不同的角度、遠近觀察這影像 第四步：在專注的想像中便能不經不覺地入睡

很多時候，失眠是因為大腦無法停止平靜，而IU「快速入眠法」的重點就是透過專注於簡單的小事上，讓思緒一點點地慢下來，繼而令大腦放空，不把雜念帶到睡眠去。

相信不少人為了對抗失眠，很多古怪荒誕的方法也曾嘗試。不過心理學家Seth J. Gillihan卻指出，許多看似有效的助眠方法，正正就是造成失眠的原因。

按圖看失眠人士應避免的睡眠行為：