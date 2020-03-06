去年華納傳媒宣布，把80、90後的青春回憶電視劇《Gossip Girl》帶回觀眾面前，當時有不同傳言，有指選角會找回原班人馬。近日官方終於公布，全新一季，將會是誰擔任「Queen B」和「Van der Woodsen」？

經典美劇《Gossip Girl》將在2020年回歸電視前，演員名單陸續公開。（gossipgirl@instagram）

早在2019年年初，《TVLine》曾報道CW總裁Mark Pedowitz在TCA冬季媒體見面會上，被問及重拍《Gossip Girl》的可能性，他表示曾有討論過，但還不知道是否會實現，決定權在於華納兄弟與執行製作身上，因而被傳出《Gossip Girl》死灰復燃。據外媒《IndieWire》報道，華納傳媒確定在HBO Max要播出最新一季，每集為1小時，共10集。由Fake Empire和Alloy Entertainment聯合華納兄弟電視公司（Warner Bros. Television）和哥倫比亞廣播公司（CBS）電視工作室製作，將在2020年播出。

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《Gossip Girl Reboot》將會是新一代上流社會的校園故事。（《Gossip Girl》劇照）

新版《Gossip Girl》大談LGBT 演員名單公布：Blake Lively 18歲接班人

在新一季中，劇情將會講述8年後新一代來自私校的上流學生，他們會周旋在新的「Gossip Girl」中；製作人兼編劇Joshua Safran透露了更多劇情方向：「今次的劇集非白人主演，而且會增加很多LGBT元素，很大程度上呈現了如今的世界百態，財富與特權從何而來，以及你要如何處理它們等，我不能說這是一個轉折，但所有的轉折都與之相關。」而配音員Kristen Bell 確定回歸聲演「Gossip Girl」，相信大家都非常期待《Gossip Girl Reboot》的發展。

18歲女星Emily Alyn Lind 將會在《Gossip Girl Reboot》飾演「Audrey」。（emilyalind@instagram）

根據《Deadline》報道，HBO Max 選定了女星Emily Alyn Lind 將會成為第一女主角「Audrey」，同樣擁有一頭金色長髮，隨即被人認定為「Serena Van der Woodsen 2.0」，Emily 更在Instagram分享喜訊，並寫下：「seen u soon upper east side, xoxo ;)（紐約上東區，待會見，親親和抱抱）」

Emily Alyn Lind 現年18歲，但出身演藝世家的她從小已經開始演戲，先在2008年參演《The Secret Life of Bees》，其後Emily曾在劇集《Revenge》中飾演年輕版Amanda Clarke，去年更因飾演《Doctor Sleep》中的 Snakebite Andi，短髮造型令留下深刻印象。除了演戲，Emily更是一位歌手，不時在Instagram中分享歌聲，充滿空靈感，舒服悅耳，她更在去年11月推出第一首歌曲《Castles》，才藝十足。

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【《Gossip Girl Reboot》角色】Joshua也提到續集的新角色會參考過去的角色設定，如Serena van der Woodsen、Blair Waldorf、Chuck Bass 以及 Dan Humphrey。除了Emily Alyn Lind ，看看還有誰有機會出演 ＝＝＞​

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（資料來源：《TVLine》、《IndieWire》、《Deadline》、《PinkNews》、《ENews》）