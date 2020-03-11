ViuTV《二月廿九》於上周開播，劇集由吳海昕、劉俊謙與徐天佑等主演，一小時劇集，只有十集，連播兩星期，以「穿越」為主題，被稱為港版《想見你》。 劇集大獲好評，不少人大讚風格唯美、燈光好、演出自然、劇本完整等等⋯⋯不過，作為觀眾，劇集出眾與否，在於看完後你「帶」走了甚麼？

Yeesa 發現自己的身世秘密。 （《二月廿九》劇照）

（內含劇透）

似大熱台劇，《二月廿九》以「穿越」與「救人」為主題，女主角Yeesa（吳海昕飾）懂得穿梭過去與未來，在二月廿九生日當天，到了未來的北海道，遇到Ryan（徐天佑飾）與家聰（劉俊謙飾）。回轉到現在，才發現不過過了一秒。《二月廿九》只有短短十集，雖然現在只播到一半，但已大受好評，大讚除了題材新鮮外，劇情也十分感人，更甚於《想見你》。不過，比較無謂，筆者對這親切感十足的「港式穿越」劇，最大的感觸就是「後悔」與選擇這兩回事。

【即看劇照】香港人也能拍出唯美「日劇feel」的電視劇？＝＝＞

+ 5 + 4 + 3

讓你去未來的香港 你會為今天的自己後悔嗎？

「穿越」是《二月廿九》一大主題，甚至比一女二男的愛情來得深刻。Yeesa是一個典型「港女」－並非刻意抹黑，而是除了她特別「黑仔」外，她就似一般女生，做一些不怎樣的工作，受一些不怎樣的壓榨，閒來「煲劇」，閒來與朋友聚餐，生活不怎麼理想，也不怎樣糟糕，可自己也不怎樣想作出改變，直到她發現自己可以穿越，接連遇到兩位男生，人生才展開轉變，真正打破悶局。

劇情發展到半路，開始進入高潮，催主角成長，Yeesa不能再似過往一般「隨遇而安」，不能再安於現狀，因為她穿越到未來，看見好友離世、自己也遇到意外。於是似所有「英雄」故事的主角一樣，她先是拒絕，後來便是「覺醒」，明白要為自己負責。她不再埋怨，不再「等運到」，而這也是劇集《二月廿九》的重要信息之一。

劇集以死亡來帶來覺醒，不過，死亡正是無常，一點一點漸漸滲透生命的每一天，只是那「漸漸」慢得我們看不見，甚至忘掉。回歸現實，我們終究不能穿越，如何好好活在當下與為自己負責，不需以「穿越」來提醒。比起要是回到過去，你可以改變甚麼，倒不如今天問自己：想像未來的自己回到今天的香港，你會後悔嗎？

劉俊謙飾演的家聰與與徐天佑飾演的Ryan，到底女主角最後要如何選擇？（《二月廿九》劇照）

愛情2揀1：暖男vs讓你成長的人？

《二月廿九》另一吸引之處，當然是那兩男一女的愛情線。劉俊謙飾演的家聰與與徐天佑飾演的Ryan，到底女主角最後要如何選擇？

《二月廿九》於昨晚（11日）播放第7集，故事來到尾聲，亦即將在今星期大結局。Yeesa 再次穿越來到北海道，找尋身世，與巫女對話，竟發現當年媽媽向神明祈求，願意不計代價來換女兒平安出生，最後媽媽卻難產而死。Yeesa努力拯救自己，改變自己禍身亡的命運，嘗試破壞肇事司機的貨車，可惜最後也改變不了自己死亡的命運。網友猜測，「暖男」兼「大兵」Ryan（徐天佑飾）將會以當年「一命換一命」的方法來拯救Yeesa。

網友討論，到底女主角選使人成長、學會獨立的家聰，還是「暖男」Ryan比較好？

這老掉牙的問題，永遠長青－又如選一個你愛的，還是一個他愛你更多的人？不過，比起把感情量化、二元對立，不如明白每人表達感情與喜歡的感覺都不一樣，難用「暖男」的標準來量度所有人。而筆者也想起近日友人說的一段話：「絕不要為了安定而失掉自己、成為一個「無趣」的人，想像未來的生活如是，選擇誰作伴如是。」一個人能與你有所衝擊、成長卻又相伴相依，那樣才是難能可貴。相處模式人人不同，但你首要學會的是獨立，能與男生平起平坐，才有資格當「小烏依人」。說到底，你所需要的，可能並非一個所謂的「暖男」。

不過，到底女主角最後會如何選擇、Ryan將會以當年「一命換一命」的方法拯救Yeesa嗎？那便有待劇集揭曉了。